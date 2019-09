Incertidumbre en industria, comercio y exportaciones

El desconcierto y la incertidumbre es lo que generó en Jujuy el anuncio del Gobierno de establecer límites para la compra de dólares y plazo en la liquidación de divisas. En la industria y el comercio perciben que los proveedores paralizan ventas o no dan precios. A los exportadores de Jujuy les afecta valores de la logística de embarque. En la calle la sensación es de temor a lo que vendrá.

La repercusión en Jujuy es que los distintos sectores coinciden en que hay incertidumbre.

"Independientemente de todas las medidas que se están tomando, cuándo se las están tomando y se va ajustando cosas a media máquina, que no sabemos qué va a pasar, cómo va a seguir, genera incertidumbre", explicó el presidente de la Unión Industrial de Jujuy, Nilo Carrión, quien también consideró que hay inestabilidad producto de decisiones políticas.

Sobre el sector, explicó que hay algunos insumos, sobre todo repuestos o materiales importados, que algunos proveedores no quieren vender, retacean o no dan cotizaciones o plazos. Sin embargo, dijo que en el caso de la industria esto se da menos que en el comercio, pero admitió que hay inconvenientes en esto.

"Tanto el que te vende como el que compra no sabe si es que está pagando muy caro, el que vende normalmente se cubre pero no sabe si va a poder reponer. Esa gran incertidumbre además hace que frenemos nuestros productos, nuestras inversiones, hasta poder tener un horizonte más claro", detalló.

Sobre el efecto en posibles inversiones Carrión explicó que es difícil atraerlas, ya que es muy difícil que se elija un país para hacer inversiones cuando las cosas no están claras o cambian con la frecuencia en que cambia el país, salvo casos especiales. Si hay alguno con intención de invertir estimó que seguramente esperará hasta que haya un horizonte más claro.

En materia de liquidaciones, estimó que se desconoce la letra chica, y consideró que es correcto que el Estado pida que se haga en plazos determinados, y no como sucedía al considerar que no condecía con un país como este.

Sobre las empresas que hayan hecho inversiones muy fuertes, que tengan que girar dividendos, consideró que deberían tener liberado ese giro con el debido control para quienes se verifique que invirtieron, y no se utilice para especular en el sistema financiero.

En el comercio

En tanto desde la Unión de Empresarios, su presidente Luis Alonso planteó que en el sector comercial lo que generaron las medidas económicas también es incertidumbre.

"Hay un dólar blue, hay mucha incertidumbre. Lamentablemente si sigue aumentando el dólar se va a trasladar a precios", explicó Alonso sobre los efectos que generó en el sector comercial el anuncio de las medidas vinculadas al dólar.

Sin embargo, tras entrar en contacto con los corralones de materiales de construcción, percibió nuevamente un comportamiento entre los proveedores y ante la incertidumbre no venden o aseguran que los productos no tienen precio.

Estimó que no cree que suceda nuevamente un corralito, porque sería muy grave. Por otro lado, explicó que muchas veces por sostener el precio del dólar aumentan las tasas y generan incertidumbre por las cuentas corrientes de los comerciantes también.

Más costos en la logística marítima

Si bien nadie está limitado para extraer dólares de sus cuentas, ni personas físicas ni jurídicas, la medida plantea que no podrán comprar más de 10 mil dólares por mes, ni se podrá hacer transferencias al exterior por ese monto. También establece el plazo para la liquidación de divisas para las exportaciones de cinco días y hasta 180 días desde el permiso de embarque.

Para el presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Jorge Gurrieri, esto afecta a quienes exportan debido a que deben pagar ciertos gastos en dólares. Y es que cuando recibían dólares del exterior solían dejar una partida para pagar los fletes marítimos. “Ahora por este sistema no podemos nosotros liquidar divisas, sino liquidar todo en pesos. Entonces nos ha provocado un mayor costo en la parte logística de embarque, porque la naviera dice yo tengo que llevar dólares, cobro en dólares y entonces ellos dicen que para conseguir dólares había que comprar en el mercado del blue, que seguramente va a estar más caro, entonces va a haber un mayor costo”, precisó el referente de la Cámara de Comercio.

Sin embargo, Gurrieri explicó que no suelen especular sino que por el contrario llegan y liquidan porque tienen obligaciones que cumplir.

Se diferenció por ello de las multinacionales, las que aseguró tenían 180 días para liquidar, y que consideró que no estaba bien para un país al que siempre le faltan dólares. Sin embargo, ahora tendrán que liquidar en un plazo menor, en base a las nu

En estos momentos estamos pasándola mal toda la gente en Jujuy. Hoy compramos con un precio, mañana con otro, y ahorrrar no se puede, es más para la mesa, de la comida. Directamente nos afecta, los ricos están más ricos y los pobre más pobres. Hay incertidumbre, antes no se veía muchos robos y ahora hay toda clase de robos por esta situación”.

“A veces yo no quiero entrar en el tema ese porque me deprimo mucho. Hay incertidumbre. Hoy políticamente ni blanco, ni negro, ni naranja. Todos los días cambia esto y lo otro, los que se van y los que vienen. Con 79 años he pasado tantas cosas y sigue el país de la misma forma, ¿cuándo habrá algo estable? No para mí sino para los que tengo por atrás”.

“Afectar siempre va a afectar, es algo repetitivo esto en la Argentina. Hay mucha incertidumbre sobre todo, acabo de venir del banco, creo que la gente tiene miedo de que se vuelva a hacer lo que ya hemos tenido. No afecta sólo los ahorros sino en las mismas subas, cotidianamente influye en todo estas medidas económicas que se van tomando”.

“Estas medidas obviamente que en el mercado sí van a afectar,

y a nosotros, a la gente nos afecta también por el tema de que suben las cosas. Es decir que afecta pero se benefician quienes compran y venden dólares, no nosotros porque somos los que salimos afectados, porque somos consumidores finales. Nadie tiene ahorros en dólares”.

“Indirectamente me imagino que deben afectar estas medidas. La verdad es que yo no compro dólares pero afecta en lo económico en el sentido de que acá todo se maneja con dólares, el gas, la nafta, y al aumentar el dólar todo aumenta. Trabajo en un comercio y es impresionante cómo se remarcó en menos de dos semanas”.