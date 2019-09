La comuna aún no aplica el sistema de fotomultas

En las redes sociales circulaba en los últimos días que ayer se iba a comenzar a aplicar el sistema de fotomultas en toda la ciudad. La viralización causó comentarios y especulaciones por su aplicación, pero fue desmentida desde el mismo municipio capitalino.

Las cámaras están en 19 de Abril y Bustamante; avenida Illia y El Ceibo (Los Perales); 19 de Abril entre puentes Argañaraz y Lavalle.

Guillermo Marenco, secretario de Servicios Públicos de la comuna, despejó las dudas sobre el tema y aclaró el objetivo a corto plazo. "Vimos una muy buena respuesta por parte de los automovilistas, entonces decidimos prolongar un tiempo más las pruebas y seguir apostando a la educación y a la concientización", remarcó.

Por otro lado, el secretario capitalino dijo que "la idea es ver si podemos seguir generando conciencia y lograr que la gente empiece a respetar un poco más las prioridades de paso, no cruzar los semáforos en rojo o no generar estacionamientos en doble fila".

Asimismo, Marenco dejó en claro que los jujeños no deberían preocuparse por este tema si respetan las normas de tránsito. "El hecho de que estén funcionando o no el sistema de fotomultas, no es un tema que le debería preocupar a la comunidad, siempre y cuando no cometa las infracciones", apuntó el funcionario muncipal.

"Cuando se vaya a hacer efectivo el cobro de las infracciones a través de las cámaras de monitoreo, haremos el anuncio correspondiente", cerró el secretario de Servicios Públicos.

De acuerdo a lo informado, los montos de las multas que se aplicarán cuando comience a aplicarse el sistema, surgen de la Ley nacional de Tránsito y Seguridad Vial de 2011 que establece el costo de las infracciones en unidades fijas (que dependen del precio de la nafta súper, hoy en $49,14) y en pérdidas de puntos en la licencia de conducir.

Según esta legislación, las multas serán de 100 a 300 unidades fijas -esto es $4.914 a $14.742- por no respetar "la señalización y reglas pertinentes a la circulación en giros rotondas" y "las indicaciones de las luces de los semáforos". En estos casos se restarán también cuatro puntos de la licencia de conducir.

La multa se encarecerá en caso de pasar un semáforo con luz roja: irá de $7.371 a $24.570 (150 a 500 unidades fijas) y se perderán cinco puntos en el registro de conducir.

También en Fascio, de puente Sa Martín a calle Hernández; Senador Pérez, de 19 de Abril a Fascio y rotonda Urquiza-Otero-Salta.