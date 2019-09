Maluma lloró desconsolado después de comprarse su primer avión

Maluma, de 25 años, vive uno de sus mejores momentos. El intérprete de "Mala mía" compartió a través de sus redes sociales un video en el que se lo ve llorando al ver y recibir por primera vez su avión privado. El emotivo material lo publicó en su cuenta de Instagram el domingo y en tan sólo unas horas supera los 2,8 millones de visualizaciones.

Para acompañar el video, el autor de "Pretty Boy" publicó un mensaje inspirador en el que recuerda cómo fueron sus duros inicios hace ocho años y ha animado, así, a todos sus fanáticos a que nunca dejen de soñar porque "los sueños sí se hacen realidad".

"Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, aparte de eso, no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado", recordó Maluma antes de darle la bienvenida a su nuevo jet privado. "¡Parceros, ahora sí que vamos a llegar lejos! Bienvenidos al Royalty Air. Con este avión tocamos la Luna".

Durante el clip, se puede ver cómo Maluma casi incrédulo ve su nuevo medio de transporte acompañado de sus padres y su hermana para después recorrerlo por dentro.

En un momento del video , el cantante nacido en Medellín se agarra la cara y abraza a su madre, que también está feliz porque su niño cumplió otro sueño.

"¡El mundo se hace más pequeño! ¡Felicidades mi Juan!", lo felicitó el rapero latino J Balvin por este nuevo logro. Por su parte, su novia Natalia Barulich ha escrito junto al clip: "Parece que es ayer cuando hablabas de este sueño que ahora se ha hecho realidad".

Además, Maluma resaltó el poder de los sueños para cumplir metas. "Sueñen sin miedo, nunca crean en un no como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que los sueños sí se hacen realidad".