Docentes de teatro reclaman sueldos atrasados desde marzo y piden ser atendidos 

Una treintena de profesores de distintos puntos de la provincia no cobran desde marzo y piden una reunión con el gobierno.

Los docentes de teatro Diego Salva y Josefina Guzmán visitaron la redacción de diario El Tribuno de Jujuy con el objetivo de difundir la crítica situación que están atravesando actualmente junto a una treintena de otros profesores de distintos puntos de la provincia. Así en diálogo con nuestro medio explicaron que a principios de este año en el marco de la trasformación educativa que está impulsando el Gobierno Nacional se abrieron en los colegios de la provincia nuevos espacios de arte (teatro y danza) dentro de la curricula de segundo año que se sumaron a los de tecnología que iniciaron el año pasado, pero los profesores a pesar de estar cumpliendo con sus tareas en el aula desde marzo aún de recibieron la remuneración correspondiente.

“Queremos que se visibilice nuestro reclamo porque somos más de 30 profesores de teatro los que estamos trabajando y hasta la fecha no nos están pagando”, dijo Salva. Y agregó, “nuestro problema radica en que estamos trabajando desde principios de año y el Ministerio de Educación no nos habilita el Cupof -Clave única de puesto orgánico funcional- , el número por medio del cual Tesorería del Ministerio nos acredita el sueldo”, explicó. “Sin ese número los trámites no avanzan”, afirmó

“Hay que considerar que una vez solucionado el tema del Cupof tendríamos que esperar dos o tres mes más para que nuestros expedientes lleguen a Tesorería y nos autoricen el sueldo. Es decir que sin nos habilitan el número ahora, en septiembre, estaríamos cobrando tal vez en diciembre”, detalló.

Por su parte Guzmán indicó que ya se hicieron los reclamos correspondientes en las respectivas escuelas donde trabajan los docentes afectados “esta instancia está agotada”, señaló y añadió, “averiguamos en Región III y nos dijeron que los colegios están mandando los expedientes pero son tantos que las dos personas designadas para la tarea no dan abasto. Así que nuestra sugerencia es que desde el Ministerio pongan más personal para que eso se agilice”, manifestó.

“Pedimos que se aceleren los trámite burocráticos todos estamos cumpliendo con el trabajo, muchos hasta dejamos horas en otros sitios para tomar estas y tenemos familias para mantener y la situación es insostenible”, afirmó. Y relataron que irán al gremio docente para realizar la demanda correspondiente, “ahora iremos a Cedems -Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior- para presentar un listado de los profesores que no cobran para que ahora que están tratando el tema de las paritarias incluyan dentro de las exigencias del gremio nuestro reclamos salariales”, expresó Salva.

Por otro lado, contó que “sino nos habilitan el Cupof corremos el riesgo de pasar a lo que se llama ´planilla complementaria´ y si eso sucede no cobraríamos este año sino estaríamos supeditados al presupuesto de 2020 y si queda un remanente de ese presupuesto recién podríamos cobrar, sino se postergaría para el año siguiente y el problema es que el sueldo se va devaluando ya que nos pagarían el valor de la hora cátedra de este año, siempre vamos en desventaja”, aseguró el docente.

Finalmente subrayaron que el escenario se torna muy delicado, “ya hay antecedentes de profesores que no cobraron y todo quedó ahí, trabajaron un año gratis o cobraron con desfase. La situación es crítica y es una cuestión burocrática en el sistema educativo que retrasa los tramites”, dijo Salva para concluir.