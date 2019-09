“Todas son importantes”

¿Cómo se logra que un equipo gane 20 partidos de manera consecutiva, tal cual sucede con Los Perales que además viene de coronarse campeón del pasado Apertura liguista?

La venimos peleando hace cuatro años en el club. Comenzó con una escuela de fútbol para chicas mayores, que tenían ganas de jugar. El presidente Alvaro Zenteno nos invitó porque la Liga tenía previsto lanzar un torneo piloto y me preguntó si me animaba. Como me apasionaba y me sigue apasionando, acepté. Fuimos de menor a mayor. Perdí dos finales, siendo muy duro para las chicas como para mí. Había cosas que ayudaban. Algunas jugadoras no iban a entrenar. Costó cambiar la costumbre de ir a los partidos directamente y pasarla bien. Pero se dieron cuenta que era un proceso largo, que continúa hoy. En el 2019 nos coronamos, pero veníamos de dos frustraciones seguidas.

¿No se te cruzó por la cabeza dejar todo?

Sí. Este año no iba a seguir. No tenía la fuerza necesaria. Cuando perdimos la final con Talleres de Perico en diciembre pasado les dije a la chicas hasta aquí llegué. Pero en febrero comenzamos a entrenar. Y cambié de opinión por el grupo que había quedado y que quería revancha. También el club que nos abría las puertas y nos facilitaba las instalaciones, ayudando en todo momento. El predio de Los Perales muy lindo y me dieron la posibilidad que yo maneja el tema como sea necesario para el bienestar de todos. Fue el inicio del campeonato invicto que ganamos y que todavía seguimos por la buena senda con un gran grupo humano, que se concientizó que sin entrenamientos ni el día a día no se alcanzan los objetivos. Hay que estar preparados siempre.

¿De qué manera se logra que después de la consagración no hubo un proceso natural de relajación?

Esta temporada tenemos 40 jugadoras, que saben que en cualquier momento les puede surgir la chance de estar dentro del equipo. Me pasó de discutir con chicas que no entendían el mensaje. Es lindo cuando uno juega, el tema es cuando no se juega. Es el secreto es contener a quienes no entran. Que sepan que son importantes para el equipo. Siempre hago jugar algunas de las chicas que recién llegaron para que sientan las diferencia con entrenar. Ellas son las protagonistas y fue importante que se sintieran así para seguir yendo.

En una entrevista con la árbitro Verónica Burgos me explicó que al haber hecho inferiores, el fútbol femenino corre en desventaja en varias cuestiones, principalmente en el tema de los horarios. Es algo que seguramente hablás con las chicas.

Tengo jugadoras con más de 30 años y nunca pensaron que el torneo que jugamos sería así. Nunca creyeron que se iba a jerarquizar el fútbol liguista para las mujeres. Pero este año, al sumar la reserva, al existir multas por tardanzas y otras aspectos, ya no se trataba de jugar y punto. Se trata de un calendario anual que se respeta, fin de semana tras fin de semana, aunque llueva, haga frío o las canchas no sean las mejores, había que ir. Ellas tenían que estar presentes y cumplir porque se trata de un compromiso con el deporte y con uno mismo para crecer. Hay muy buenas jugadores en la provincia.

Y la otra diferencia es que la formación técnica también debe inculcarse ya de grandes cuando en los varones desde pequeños ya se les va enseñando.

Tenés que saber manejar las frustraciones, que no les salgan las cosas, de no conocer distintos tipos de posiciones dentro de la cancha, de no saber perfilarse o tirar el off side. Creo que para el crecimiento del fútbol femenino en la provincia y en el país inclusive sería bueno que en las escuelas se empiece a implementar esta disciplina en la materia Educación Física. Es la edad donde más se absorbe el conocimiento de todo. De esta manera, será algo natural en la sociedad y que la niña no tenga miedo de decir que quiere jugar al fútbol.

Lo que pasa es que durante años se estigmatizó el fútbol femenino

Por ahí se piensan que jugando al fútbol se van a alejar de otros deportes que sí lo consideran más femeninos como el vóley o el hockey. Por suerte ahora todo está más abierto, se está cambiando la mentalidad y es otra la sociedad. El fútbol es un deporte que nos apasiona a los argentinos como ningún otro y el hecho que AFA haya empezado a profesionalizar el fútbol femenino es un gran paso.

Desde la Liga Jujeña se pretende también implementar inferiores para las chicas en un futuro cercano...

Además sos el técnico de la primera división de los varones, ¿cuál de las dos funciones te apasionan más?

Me costó aceptar, porque todavía estaba jugando y no tenía lesiones. Me gustó estar al frente de las chicas y siempre me apasionaron los desafíos. Ser cabeza de grupo me gustó, tratando de hacerlo de la mejor manera. Agarré un muy buen equipo en los varones después del paso de Sebastián Galván. Era difícil porque la mayoría era compañeros míos hasta hacía poco. También fue por una necesidad económica porque venía bien para terminar los estudios y otras cosas personales. El club me ofrecía un sueldo y acepté. Me apasionan los dos cargos.

Pero pudiste sacarte las ganas de jugar este año el Regional Amateur.

Así fue. Como no me coincidía con los entrenamientos, al estar en receso de vacaciones, enero y febrero fiché en Santa Clara de La Quiaca. En estos años como director técnico me ayudaron a crecer futbolísticamente y como persona. Por ejemplo, sabía si un compañero había comido o no descansado por el trabajo. Cuando jugás no te das cuenta porque uno se preocupa por estar siempre, pero cuando se está en frente, se observan esos detalles. Me hizo muy bien.

La Copa Jujuy fue un gran acierto, ¿coincidís?

Totalmente. Fue muy importante porque es una motivación extra para los muchachos que van entrenar porque es un dinero que ayuda al club y a los jugadores. La verdad que jugar en toda la provincia, conocer lugares y viajar, son experiencias únicas vivirlas como futbolistas. Además esta temporada sumaron a las chicas, que tendrán la final en la cancha de Gimnasia y será espectacular para ellos jugar allí. 3¿Qué es el club Los Perales en tu vida? 3Mi segunda casa. Estoy más horas en el club que en mi casa y sobre todo los fines de semana. La mayoría de la gente espera para descansar, nosotros trabajamos más. Tenemos que ver las inferiores, la primera, las chicas. Es un compromiso que asumí y me gusta terminar con cada proyecto que comienzo.

Amplia trayectoria como central

Nicolás Armella tiene 32 años y hace dos que está de novio con Andrea. Terminó de cursar la carrera Recursos Humanos y se recibió de técnico. Actualmente está preparando la tesis para la licenciatura. Futbolísticamente comenzó en Cuyaya, debutando - según sus propias palabras con el “Gran Bachi Fernández”-, a los 16 años. Tres años después pasó a Gimnasia, donde jugó hasta los 21. Entrenó con el plantel profesional. Luego quedó libre y se sumó a Gimnasia y Tiro de Salta para jugar el desaparecido Argentino B. Pasó a Talleres de Córdoba, que militaba en el viejo Argentino A. El marcador central volvió a Jujuy para sumarse a Monterrico San Vicente, Sociedad de Tiro de San Pedro, Luján, La Viña y Los Perales. Este año reforzó a Santa Clara.