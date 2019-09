"Presento es un programa sentido"

¿Cómo es este tour que está realizando por nuestro país?

La gira comenzó en Córdoba, donde toqué junto a la Orquesta Sinfónica. Acá en Jujuy voy a tocar solo esta noche, luego este viernes en el CCK (Centro Cultural Kirchner) de Buenos Aires, y el sábado en el Teatro San Martín de Tucumán.

No es la primera vez en Argentina...

No, es la tercera. Esta gira se hace con la ayuda del Instituto Italiano de la Cultura de Córdoba y también porque la Asociación de Críticos Musicales Argentinos me entregó un Premio Estímulo hace un año, por la calidad de mi primera gira en este país en 2017. Y el año pasado hice otra gira por Rosario, Mar del Plata, Tucumán, Buenos Aires, y es como una carrera que se abre acá en Argentina. Y hoy soy muy feliz de tocar acá en Jujuy, porque el año pasado toqué en Tucumán y en Salta, y en esos conciertos me encontré con Adriana Bertini (vicecónsul de Italia en Jujuy), quien me habló de Jujuy. Acá sí estoy por primera vez.

¿Cuál es su particularidad como pianista?

Soy un pianista versátil, porque en este concierto por ejemplo que voy a tocar acá, están incluidos tres compositores que son muy importantes para mí como Scarlatti, que es compositor de Nápoles, de clavecina, pero tiene una gran influencia de la música española, se pueden escuchar en sus sonatas la influencia de la tradición flamenca. El segundo compositor que elijo es Brahms, es una obra intermedia; y la última obra que voy a tocar es "Le tombeau de Couperin" de Ravel. Ahora vivo en París y por eso también tengo una relación con Ravel.

Soy italiano (nacido en Cagliari), viví en Alemania, y ahora vivo en París. Y todo se relaciona porque "Le tombeau de Couperin" es un homenaje a Couperin que fue un compositor de clavecina francés, como Scarlatti fue un compositor de clavecina italiano. Entonces este programa es como un círculo que cierra.

¿Por qué elige cada compositor para el caso de este nuevo concierto que está presentando en Argentina?

Creo que porque vivir en cada uno de esos lugares desarrolla una cierta sensibilidad por ese entorno. Es natural para mí elegirlos para este programa de conciertos.

¿Cómo es la rutina de un concertista de su talla?

Yo trabajo enseñando. Ahora en Europa es verano, por eso cuando me preguntaron de Córdoba si podía venir, decidí no tomarme vacaciones, porque el trabajo es también mi pasión. Cuando tengo conciertos con programas que me gustan tanto, es importante practicar concentrado en casa, y no es un peso, lo hago con placer. Antes de una gira, ensayo entre seis y ocho horas diarias.

¿Por qué eligió el piano?

Tenía una abuela que tenía un piano y que me ponía a jugar en el instrumento, y aprendí a tocar las primeras obras. Después fui con una maestra suiza y fui encontrando otros maestros en Roma, en Berlín.

¿La excelencia se logra con talento o con constancia?

Para ser un pianista profesional tiene que haber talento también, pero debo decir que el piano es un instrumento que también se puede tocar aún cuando la gente no tiene un talento especial, porque cada tecla es una nota, eso no pasa por ejemplo con el violín y entonces si te falta el oído se complica. Con el piano puede salir. El piano es uno de los instrumentos más accesibles.

¿Qué les diría a los jujeños?

Los compositores que elegí para este concierto me son muy caros al sentimiento, por lo que espero poder transmitir eso que me provocan estas obras. No es un programa popular, es un programa sentido. Especialmente elegido. En anteriores giras toqué Chopin, Ravel. Brahms, Beethoven. Éste en especial siento que es un programa bien calibrado.

Invitación

La vicecónsul de Italia en Jujuy, Adriana Berttini, invitó especialmente a estudiantes de música de toda la provincia a participar y aprovechar esta oportunidad única de acceder a un concierto de tal magnitud con entrada libre y gratuita.

Se trata de una oportunidad que no se puede desaprovechar, y que es posible de la mano del Instituto Italiano de Cultura de Córdoba, el Consulado General de Italia con sede en Córdoba; Viceconsulado de Italia en nuestra provincia, del Mozarteum Jujuy, y Gobierno de la Provincia de Jujuy a través del Teatro Mitre.

Sobre el maestro

Giulio Biddau nació en Cagliari, Italia, y estudió piano con Arlette Giangrandi Eggmann. Se graduó en el Conservatorio de su ciudad. Continuó sus estudios en la École Normale de París bajo la dirección de Jean Marc Luisada, donde recibió el Diploma Superior de Concertista y se perfeccionó con Aldo Ciccolini.

Tocó bajo la dirección de Lawrence Foster, François-Xavier Roth, Tan Dun, Damian Iorio, Silvia Massarelli y Filippo Maria Bressan, y con orquestas como las de Santa Cecilia, Nacional de Montpellier, del Palau de la Música de Valencia, del Teatro Lirico di Cagliari, Les Siècles, Sinfónica de Sicilia, de Padua y Véneto, Sinfónica Abruzzese, Sinfónica de Tiflis, Sinfónica de San Remo y recientemente con la Orquesta de la Konzerthaus de Berlín. Fue intérprete del estreno del Banquet Concierto de Tan Dun para piano, coro y orquesta, encargado por la Accademia di Santa Cecilia y transmitido por Rai Radio 3.

Fue galardonado por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina con el Premio Estímulo (2017).