"Somos el único partido a favor de la vida, en contra de la ideología de genero"

¿A qué se debe su visita a la provincia?

Estamos trabajando mucho con el Frente Nos que es el espacio que conformamos junto a Juan José Gómez Centurión, candidato a presidente. Si bien provenimos de distintos partidos, yo de Valores para mi país, y Juan José de NOS, nos hemos unido en este proyecto en común y es por eso que hemos venido a Jujuy a visitar a los referentes del partido y también para reunirme con la comunidad.

¿Qué lectura hicieron de las elecciones Paso?

Nosotros en Jujuy hicimos una elección increíble, salimos en cuarto lugar con casi 15 mil votos, 4,3% y no pensábamos que íbamos a lograr ese resultado porque, de hecho, la campaña se hizo en dos semanas, así que confiamos que en estas próximas elecciones generales la cantidad de votos va a ser aún mayor. En todo el país ha sucedido lo mismo, pero en Jujuy tenemos gente en cada una de las ciudades que acompañan las ideas de nuestro frente electoral que tiene una identidad muy clara, muy identificada con la defensa de la vida de la familia, de la educación de nuestros chicos sin ideología de género, en fin, todo lo que hace a nuestros valores que mucha gente comparte.

¿Creen que este mensaje a favor de vida es el que ha motivado al electorado a votarlos?

Sí, gran parte de la gente que nos ha votado es aquella que nos ha identificado como la ola celeste y que, por distintos motivos, algunos por convicciones religiosas, están siempre a favor de la vida y la familia. Es por eso que hemos recibido un apoyo increíble en tan poco tiempo no solo por la cantidad de votos que obtuvimos sino por la fiscalización que se organizó en una semana, y en todo el país juntamos 29 mil fiscales sin pagar nada, es simplemente gente con vocación que no se siente representada en ningún partido político; nosotros tenemos una agenda distinta, con una mirada distinta de la política, desde los valores, y somos el único partido político a favor de la vida, en contra de la ideología de género y para gran parte de la población que defiende la vida desde el momento de la concepción, es un tema que define su voto. Para nosotros es un tema importante, prioritario, no único porque la gente también vota por la economía, la seguridad.

¿Por qué consideran que no pudieron superar el 2,7%, qué falló o qué faltó?

Nosotros competíamos con el FIT, el partido de Del Caño, pese a que hicimos una campaña de un mes a nivel nacional, con cero recursos, no tenemos carteles, por ejemplo, en Tartagal estaba lleno de carteles de Del Caño, así que lo que hicimos fue increíble, nuestra campaña fue de boca en boca y eso requiere tiempo para que se propague, es por eso que logramos este resultado que es enorme y sabemos que vamos a ir por mucho más.

Siempre se hace énfasis en que usted es la primera candidata cristiana evangélica a la vicepresidencia ¿Qué la motivo a postularse? ¿Cree que eso le juega a favor o en contra?

En realidad, no estoy buscando ni que me juegue a favor ni en contra, simplemente comparto estas convicciones cristianas que incluso compartimos con católicos y en mi caso, desde hace 17 años participo en política porque entiendo que se necesita otra mirada, que Argentina puede salir adelante si aplicamos valores universales que tienen que ver con el respeto a la libertad, a la familia, a los derechos, a la igualdad entre todos, con una mirada hacia los más vulnerables. No he visto que los partidos política os tengan esa actitud, y estoy segura que el país va a salir adelante cuando tengamos gobernantes que, desde su corazón y compromiso, tengan amor y pasión por resolver los problemas de la gente.

Ustedes fijaron una clara postura en contra de la despenalización del aborto. ¿Qué soluciones proponen ante esta realidad que viven las mujeres?

Nosotros estamos a favor de la vida, por supuesto que no queremos que las mujeres se mueran, lo que pasa es que para nosotros la solución es distinta. Si veo que hay chicas adolescentes que tienen embarazos no deseados y cada vez crece más ese número y a edades más jóvenes, creemos que la educación sexual integral (ESI) no está funcionando a los fines de prevención de un embarazo adolescente. Entonces hay que replantear esta educación sexual, estamos a favor de que se dé educación sexual en las escuelas, pero de otra manera porque no está siendo eficiente. Por otra parte, los datos dicen que el año pasado fallecieron 19 mujeres por abortos clandestinos, pero hay 406 que han fallecido por abortos naturales, espontáneos, que sí querían tener a su bebé, entonces el problema de las muertes maternas no tiene que ver con la legalidad o no, sino con que falta una infraestructura de salud, especialmente en las zonas carenciadas, para que las mujeres que llegan con urgencias sean resueltas. Para nosotros las soluciones pasan por otro lado, no por la muerte del bebé.

¿Qué falencias notas en la aplicación de la ESI? ¿Qué habría que reformular? Hay que trabajar mucho con los chicos. Sabemos que hay muchos abusos, mucha violencia en los hogares contra los niños, las mujeres, entonces hay que cambiar la mirada. Además, estamos en contra de la instalación de la ideología de género en esta ESI; no es necesario instalar esta cultura de la autopercepción en chicos de jardín de infantes en donde puedan experimentar sensaciones que tienen que ver con una etapa del desarrollo. En Argentina hay tantos otros problemas para solucionar que nos parece que no es el momento ni el tiempo madurativo de los chicos para instalar este tipo de educación sexual.

¿Para las generales, van a sostener los mismos ejes de campaña?

Los ejes de campaña han sido siempre los mismos, es cierto que hemos hecho énfasis en nuestra postura a favor de la vida, porque como nuestra campaña es de boca en boca, aquellos que piensan de esta manera tenían que identificarnos, pero por supuesto la gente necesita otro tipo de soluciones. Hoy estamos viviendo una fuerte crisis económica entonces nos parece importante mencionar que nuestra mirada y solución hacia los problemas de la gente en materia de economía, es corrernos de una economía monetaria, financiera, y abocarnos a que la gente tenga trabajo, evitar que se sigan cerrando pymes, comercios, para eso hay que reducir impuestos y para eso es necesario reducir el gasto político.

¿De ir a un balotaje, a qué espacio político acompañarían?

Faltan dos meses para las elecciones y si bien pareciera que están polarizadas pasan muchas cosas a veces en dos meses, con lo cual no te puedo decir quiénes van a ser esos dos partidos que terminen en un balotaje. Nosotros tenemos muy claro que lo que nuestro compromiso es profundizar y fortalecer los valores, de modo que acompañaremos a aquel partido que se opone al aborto y que está a favor de la vida y la familia. Igualmente espero que la gente sienta la libertad de votar con convicción y no con miedo.