Acto y desfile de maestros

"Elegimos como lema ‘La educación cambia a las personas que van a transformar el mundo’. ¿Cómo se hace para generar en este niño un ser que transforme el mundo? ¿Cuántos de estos seres transformadores en potencia han pasado por nuestras aulas y a cuántos motivamos para no conformarse sino a desafiarse, a aspirar a más? Creo que para aspirar a otros a ser agentes de cambio, es necesario mirar a alguien que con su vida marcó un antes y un después, Cristo, alguien a quien llamaron maestro. Tenemos el honor de que nos nombren de la misma manera. Si miramos la estrategia que usó para causar tanto impacto, no podemos negar que fue el amor". Fueron los conceptos pronunciados por la directora de la escuela Nº 413 "Dra. Alicia Moreau de Justo", Virginia Balcázar, durante el acto que se realizó en la plaza General Manuel Belgrano de San Pedro y que marcó el inicio de la Semana del Maestro, en su 34º edición.

En otro tramo la docente de la escuela organizadora, dio cuenta de que hay muchos niños que llegan al aula cargados de situaciones extremas, dolorosas, que el maestro muchas veces no puede resolver, "pero si nuestras miradas y nuestras palabras están desbordadas de amor, ese niño no será el mismo. Hay tantos docentes que no sólo tienen buenas estrategias o amplios marcos teóricos, sino que inundan el alma de sus niños con ese motor de cambio, que es el amor. Quiero animarlos a que no se desalienten al ver el recibo de sueldo, porque no es lo que se merece un maestro. Creo que una sonrisa, el logro de un estudiante, vale más que cualquier riqueza".

"Felicitaciones queridos maestros, los animo a seguir poniendo este amor cada día en sus aulas, porque esto es lo que impacta, lo que transforma y lo que da frutos", finalizó la docente, ante el aplauso emocionado de sus colegas.

DE GALA/ EL PERSONAL DE LA ESCUELA Nº 95 “ALMIRANTE GUILLERMO BROWN”.

El acto contó con la presencia de directivos y docentes de los establecimientos primarios, asistieron como invitados especiales el intendente, funcionarios comunales, concejales, representantes del gremio de Adep, docentes jubilados, entre otros y se inició con la entrada de las Banderas de todos los establecimientos públicos y privados, y prosiguió con la entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno al Éxodo. Se hizo un minuto de silencio en memoria de Domingo Faustino Sarmiento y de todos los maestros que hicieron patria, educando al pueblo con honestidad y responsabilidad, tras lo cual, el intendente Julio César Bravo hizo entrega de la copia del Decreto donde declara de Interés Municipal la actividad. Luego, la alumna de 2º grado, Bianca Burgos declamó una poesía, se dio lectura a una carta enviada por Víctor Giménez, quien fue maestro pionero de la Semana del Maestro. Posteriormente se hizo entrega de las llaves de las motos que fueron donadas por Adep, una para ser sorteada en el fogón y otra para el encuentro de los maestros rurales, que organiza la escuela de barrio El Sauzal. El intendente Bravo hizo lo propio entregando las llaves de una motocicleta a la escuela 413 para el sorteo que se realizará el martes.

Mensajes

"Siempre es muy especial el mes de septiembre por la primavera, por la Fiesta de los Estudiantes, pero también porque celebramos estas preciosas vocaciones que nos ha regalado el Señor, en el Día del Maestro y en el Día del Profesor. Aquellas personas a quienes los niños admiran, aman, que nos enseñan a jugar a conocer las letras, a sumar y que se convierten en personas tan importantes que a muchas de ellas nunca las olvidamos. Cómo no dar gracias por esto que no es un trabajo, no es una tarea es una verdadera vocación que se marca y se manifiesta con el servicio", dijo el padre Daniel Baca.

Apuntó que más que nunca hoy, la generación de niños y de adolescentes que tenemos en nuestras manos, necesita que nos hagamos servidores de ellos, porque no sólo necesitan la educación formal sino también nuestro cariño, el reconocerlos como personas, remarcó previo a impartir la bendición.

También dejó su mensaje por parte del gremio docente, Darío Abán quien acotó que los maestros son los pilares de la sociedad y los que inculcan los principios básicos de un pueblo. Finalmente, el intendente saludó a los maestros expresando que son los que forjan el destino de nuestra sociedad y van moldeando el carácter de los niños, que son las personas que tienen a su cargo el regir los destinos del país, haciendo votos para que los maestros puedan disfrutar de esta fiesta que ha nacido en San Pedro de Jujuy.

Como corolario de la apertura hicieron su pasaje, maestros de los establecimientos educativos de los departamentos de San Pedro, Santa Bárbara y una escuela que llegó desde la ciudad de El Carmen.

Hoy se prevé un desfile de docentes sobre calle Mitre y una actividad recreativa con el equipo de "Activate" en el Club Atlético San Pedro.