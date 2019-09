Atlético ante Boca Unidos por la Copa Argentina

Los tucumanos llegan con una marcha irregular en la Superliga, en la que suman 6 puntos en cinco fechas (dos victorias y tres caídas). En Copa Argentina vienen de eliminar a Platense (1-0).

Boca Unidos, por su parte, espera su debut en el Federal A (será ante Chaco For Ever), luego de quedar libre en la jornada inicial y desde donde busca volver a la Primera Nacional. Para clasificar a estos 16avos de final dio el gran golpe ante Racing Club, campeón vigente de la Superliga, al que eliminó con tiros penales.

Hasta aquí, el programa de octavos de final ya tiene definidos los siguientes cruces: Villa Mitre de Bahía Blanca vs Central Córdoba de Santiago del Estero, Defensa y Justicia vs Independiente, Lanús vs Argentinos Juniors, Estudiantes de Buenos Aires vs Real Pilar y Godoy Cruz de Mendoza vs River Plate. En tanto, Estudiantes de La Plata espera al ganador de Estudiantes de San Luis vs Barracas Central; Almagro se medirá con el vencedor de Talleres de Córdoba vs Banfield y, lo ya citado, entre los tucumanos y los misioneros saldrá el adversario de Colón.

Probables formaciones

Atlético Tucumán: Alejandro Sánchez; Yonathan Cabral, Bruno Bianchi, Cristian Erbes, Fabián Monzón, Marcelo Ortíz, Guillermo Acosta, Gonzalo Castellani, Tomás Cuello, Javier Toledo y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Boca Unidos: José Aquino, Ariel Morales, Rolando Ricardone, Ronald Huth y Leonardo Baroni; Antonio Medina, Matías Espíndola y Martín Ojeda y Martín Fabro; Cristian Núñez y Gabriel Morales: DT: Daniel Teglia.