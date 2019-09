Club Real Caspalá es el bicampeón

HUMAHUACA (Corresponsal). Culminó el torneo Apertura 2019 que organiza el Club Estudiantes de Humahuaca, donde resultó campeón el Club Real Caspalá repitiendo el festejo del año pasado.

El campeón no la tuvo tan fácil, ya que en la final empezó perdiendo y durante todo el primer tiempo no encontraba rumbo, dado que Andessur planteó un partido, que al parecer Caspalá no se esperaba. El rival convirtió el gol sorpresivo en los pies de Diaz, que apareció por atrás de todos y los defensores que no se percataron de su presencia.

El primer tiempo no fue de los más vistoso. Fueron muy esporádicas las llegadas de ambos, hasta que en una desatención de la defensa de Andessur, en el corazón del área, quedó la pelota dando vueltas y pudo conectar un zapatazo el jugador Villalobos, logrando el empate. El inicio del segundo tiempo no marcó mucha diferencia, de a ratos aparecieron jugadas, sin riesgo para los equipos, un tiro libre que pegó en el travesaño de parte de Real, pero no tuvieron más incidencias.

En los últimos minutos se acordaron de que tenía que haber un ganador, pisaron el acelerador pero el encuentro y llego a su final con un empate a uno, lo que derivo al punto del penal.

Ya en los penales, los arqueros mostraron seguridad, jugándose de un palo a otro se hizo difícil para los ejecutantes, y tomaron protagonismo Balcarce, de Real Caspala y Morales de Andessur atajando varios penales, tanto que tuvieron que patear la totalidad de jugadores de ambos equipos, en último tiro marró el jugador Corimayo, el penal estuvo muy bien ejecutado al lado del palo y al ras del piso, pero el esfuerzo de Balcarce pudo más y saco la pelota, consagrando a su equipos como bicampeón del torneo.

Sin ser menos, los jóvenes del Club Ciclón del Norte se consagraron campeones de la segunda división. Decoraron un torneo muy competitivo en los que los jóvenes menores de 20 años son los protagonistas y que están sacando experiencias para llegar a primera división.

Real Soledad no mostró el juego que venía desarrollando durante el campeonato y se encontró con un equipo más compacto y que logró imponerse 4 a 2.

El goleador de esta divisional resultó Franco Dodi.