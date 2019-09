Cómo se previenen los suicidios en el ámbito del Same

La conducta suicida en adolescentes es un problema de salud que requiere atención de todos los sectores de la sociedad, porque enmarca una realidad compleja que incluye aspectos psicológicos, sociales y culturales. Una de las formas más rápidas de tomar intervención ante este flagelo es mediante la comunicación telefónica con Same a través de la línea 107 donde además los involucrados pueden recibir asesoramiento especial.

Asimismo, de forma automática se activa el circuito de profesionales integrado por un equipo de psicólogo con enfermeros que se dirigen hasta el domicilio y, en caso de que se requiera también asiste un médico para hacer la intervención.

En este contexto, es importante saber que se puede acceder a los dispositivos distribuidos en las guardias de Salud Mental que existen en los hospitales de la provincia.

En vísperas del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, expertos en la temática y profesionales de la Salud asistieron ayer al "Congreso Provincial sobre Prevención y Abordaje del Suicidio y del Consumo Problemático de Sustancias, en el Ámbito Escolar", destinado a fortalecer las acciones y medidas preventivas respecto a esta problemática por la que mueren en el mundo cerca de tres mil personas cada día.

Con una buena convocatoria, estudiantes y autoridades educativas se dieron cita en el Cine Select donde se abordó la asistencia en relación con los intentos de suicidio y la posvención, y el consumo problemático de sustancias en el ámbito escolar.

Durante la disertación la directora del Same, Sonia González, señaló la importancia de preocuparse y ocuparse de esta problemática en edades tempranas de la vida. Hizo conocer que como sistema de asistencia prehospitalaria registran un rango etario de dichas situaciones consumadas desde pediátricos hasta adultos mayores.

También destacó que tras la incorporación del Servicio de Salud Mental -creado en el año 2017- el observatorio y ocupación de las diferentes áreas generó un cambio sustancial que años atrás no había. "Antes llegábamos tarde, cuando las cosas ya estaban concretadas, entonces ahora podemos llegar con personal formado", dijo.

Así agregó que a la hora de intervenir con el servicio, también tienen la disponibilidad de los medios de comunicación (whatsapp, redes sociales) que les permite activar a las diferentes personas "para que no haya necesidad de un traslado innecesario", precisó González.

En caso que se detecten estas problemáticas en instituciones educativas, el Same actualmente cuenta con varias asistencias que se activan desde los colegios, "antes no teníamos, entonces no sabemos si están ocurriendo más cosas, sólo que estamos llegando", resaltó la directora.

Salud Mental las 24 horas

El compromiso y cada una de las asistencias que se realizan son consideradas como una oportunidad para llegar a quien más lo necesita. Bajo esa premisa es que el Servicio de Salud Mental conformado por once psicólogos brinda asistencia integral a la población en situación de urgencia, emergencias y desastre.

La referente del área, Belén Pini detalló que realizan guardia las 24 horas, además trabajan en redes, en incidentes de víctimas múltiples, críticos, en coberturas multitudinarias y además en docencia.

"Somos un eslabón de la red Same y también de Salud Mental, funcionamos en cadena y trabajamos de manera comprometida en conectar la información y datos que consideramos de relevancia para que se realice el abordaje", sostuvo Pini. Resaltó que toda la información que se pueda brindar durante el momento de crisis permitirá a los profesionales conocer qué está sucediendo en ese lugar y qué profesionales se requerirá para su intervención.

Herramientas que posibilitan la integración

En el mundo, el suicidio es una de las 3 principales causas de muerte. La mayor parte de casos se da en mayores de 60 años.

“Las dos alas de la mariposa - Construyendo lazos de inclusión” fue el tema que abordó la profesional Mabel Sánchez quien señaló que se trata de una experiencia que desarrolló junto a su equipo desde la Asociación Civil “Apostando a la Vida” en el año 2008 y que se prolongó en el tiempo con trabajo sostenido en dos escuelas de la capital.

A través de este congreso indicó que se buscó hacer conocer a los docentes cuáles fueron los efectos, los resultados, sobre todo la experiencia y estrategias que se implementó para aquellos niños que eran denominados como vulnerables.

Por su parte, Mirtha Alarcón, abordó “Singularidad, ética y abordaje ante la urgencia” y destacó que desde la asociación a través de un grupo de profesionales conocieron que el discurso psicoanalítico es el más acorde para dar respuesta ante la urgencia subjetiva, “como por ejemplo algunas conductas o acting que se manifiestan en los jóvenes o niños cuando se tratan de tentativas o del suicidio”, sostuvo.

Durante su alocución, citó a docentes y autores que analizan el flagelo desde diferentes enfoques.

Actividades sobre prevención

Hoy y mañana se desarrollará un taller denominado “Cuidar y dar(nos) tiempo” en escuelas y puntos digitales. El viernes 6 habrá un encuentro con periodistas y representantes de medios de comunicación para que puedan abordar la temática del suicidio. El lunes 9 habrá un conversatorio interdisciplinario sobre prácticas de prevención y promoción en tiempos complejos. El martes se realizará la “Jornada de Concientización del Suicidio Conect@ con la Vida” a las 8. 30 en el Centro Cultural “Héctor Tizón” y desde las 14.30 se montarán stands en el anfiteatro “Las Lavanderas”.

La tasa provincial

En el último año nuestra provincia dejó de estar entre las primeras con mayor tasa de suicidio, logrando reducir considerablemente las cifras. Estos datos fueron procesados por el Observatorio Provincial de Salud Mental, el cual además arrojó otros datos relevantes como las edades de mayor incidencia, que rondan entre los 15 y 19 años, como así también que el 60 % de los casos son consumados por mujeres.

Es así que en el año 2017 la tasa era de 15 puntos, cuando la media nacional era de 12. Tras una serie de acciones que comenzaron a aplicarse. En 2018 se logró bajar considerablemente la tasa de suicidio a 10.2, alejándose de la media nacional con casi 2 puntos por debajo, poco más de 4 puntos menos en relación al año anterior, lo que representa 32 % menos de casos en Jujuy. Los datos corresponden a la Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia.