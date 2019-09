El dólar se mostró estable contenido por la ventas de los bancos oficiales

El Bcra convalidó ayer una suba en la tasa de las Leliq de 45 puntos básicos respecto del lunes al finalizar a 85,732%. Analistas estiman que aún no se encuentra "un punto de equilibrio" y que la situación se analiza "día a día".

El dólar para la venta al público subió siete centavos y cerró a $58,41 promedio, en tanto en el segmento mayorista la divisa retrocedió dos centavos y finalizó a $55,98.

Para los operadores de la city, el dólar fue contenido en gran medida por las ventas directas en el segmento del contado de la entidad que conduce Guido Sandleris que además contó con la asistencia de bancos oficiales.

En cuanto a la tasa de política monetaria, el Bcra convalidó ayer una suba en la tasa de las Leliq de 45 puntos básicos respecto del lunes al finalizar a 85,732%.

El total adjudicado hoy fue de $232.184 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $42.017 millones.

Christian Buteler, analista financiero, señaló que "hubo poco movimiento" y resaltó la presencia directa del Bcra para tratar de contener la cotización de la divisa y que "contó con la ayuda de la banca oficial".

Además, indicó que el tipo de cambio todavía no encuentra "un punto de equilibrio" y que la situación se analiza "día a día".

En la misma línea, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que "la reaparición del Bcra con ventas directas en el segmento de contado, más la ayuda de otros bancos oficiales, anestesiaron la evolución del dólar mayorista en el primer día pleno con controles en el mercado cambiario".

Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, indicó que en el segundo día del control de cambios, el tipo de cambio nominal oficial terminó con una leve baja y destacó "la intervención oficial sin subastas". Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, dijo que el dólar en el mercado mayorista comenzó a operar a la baja en $ 55,50 y el precio osciló alrededor de la figura de $56 "en un día que, a pesar de que el volumen llegó a 426 millones, es bajo comparado con las ruedas de la semana anterior".

También, advirtió que los bancos tuvieron dificultades en aprobar las operaciones ajustándose a las "nuevas normas para comercio exterior".

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 426 millones, mientras que no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE. En swaps cambiarios se pactaron US$ 65 millones, para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y jueves.

En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron US$ 418 millones, 70% más que ayer.

Quince mil millones de dólares

El ingreso de agrodivisas superó los 15.000 millones de dólares hasta agosto último y las liquidaciones de los próximos meses dependerán del flujo de ventas de granos.

Los datos fueron informados por la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Durante agosto las empresas agroindustriales liquidaron US$ 2.266 millones, mientras que el monto ingresado desde comienzos de año asciende a US$ 15.238 millones. “El monto de divisas ingresado en agosto es superior en un 41,2% al mismo mes del año anterior, cuando se contabilizaron 1.604 millones dólares, y también por encima en un 0,43% con relación al mismo mes de 2017, cuando se ingresaron 2.256 millones de dólares en una campaña agrícola similar en volumen”, sostuvo Ciara-CEC. Sobre las nuevas reglas del Banco Central, las entidades recordaron que los ingresos son antes que la exportación.



Errores anteriores

El Premio Nobel de Economía Paul Krugman advirtió que el gobierno de Mauricio Macri cometió los “mismos errores” que llevaron a la crisis del 2001 y cuestionó el “excesivo endeudamiento y el gradualismo” de su política económica.

Krugman consideró que el Gobierno “debería haber devaluado y recortado el déficit fiscal rápidamente en lugar de recurrir al financiamiento externo”.

Añadió que en los primeros años de su gestión, el gobierno de Macri recurrió al “gradualismo” para cerrar el déficit, para lo cual se recostó en el financiamiento externo, primero de los mercados, y luego del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al opinar sobre la actual crisis, el premio Nobel de Economía señaló que “al final todo lo que hizo fue cavar un pozo más profundo, con un gran aumento de la deuda externa y desacreditando a los reformadores neoliberales”, apuntó. Krugman consideró que Macri aplicó una respuesta “de libro de texto” para resolver lo problemas heredados.

Control “tardísimo”

Economistas consideraron que el control del mercado de cambios llegó “tardísimo”, aunque subrayaron que arrancó "relativamente bien".

La expresidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont analizó: “Es tardísimo. Estas medidas fueron impuestas por la realidad después de los sucesivos fracasos de las decisiones del Gobierno, incluyendo el default selectivo, que se planteó para evitar meter algún tipo de regulación”. En declaraciones radiales, señaló que el temor de los ahorristas por sus depósitos es “infundado”, al argumentar que “los dólares de los depósitos en los bancos están en las reservas internacionales”. A su criterio, es una “locura que se defaulteara deuda en pesos de corto plazo”.

“El Gobierno venía postergando la decisión de regular el mercado de cambios, pero la desregulación plena que impulsaron fue la que provocó este endeudamiento”, apuntó. En ese sentido, cuestionó que la administración de Cambiemos está “tratando de patear los problemas hasta diciembre”.