Respuestas para el hospital "Dr. Oscar Orías" de Libertador

El ministro de Salud de la provincia, Gustavo Bouhid, mantuvo una reunión con personal del Hospital Regional "Dr. Oscar Orías" de Libertador General San Martín por reclamos sobre pago de guardia, falta de personal médico y equipamiento fuera de servicio.

"El Gobierno de la Provincia hizo mucho esfuerzo para equipar con tomógrafo computado, ecógrafo, arco en C, cirugías, itinerantes".

El titular de la cartera sanitaria estuvo acompañado por el intendente Oscar Jayat, el gerente ejecutivo general del Área Ramal II, Carlos González; el director médico regional, Miguel Ángel Muñoz y el director del hospital Martín Hidalgo.

Al término del encuentro, el ministro Bouhid brindó detalles a la prensa de lo abordado. Expresó que llegó personalmente al hospital para resolver la problemática local, que fue planteada tanto por el personal médico como no médico del nosocomio, asegurando que algunas cuestiones tenían que ver con el atraso en el pago de guardias y otras problemáticas puntuales, como algunos equipos que están en arreglo.

Bouhid manifestó que quedó demostrado que es problema de gestión dentro del hospital, que no se cumplieron con las instrucciones que se tiene en el nosocomio y en el resto de la provincia asegurando que una cosa es el médico de guardia permanente que cobra la guardia en su recibo de sueldo y diferente es la situación que pasa en el hospital donde hay más médicos que trabajan fuera del sistema contra factura que no son de planta permanente, "ese médico quiere cobrar la guardia, no pertenece al sistema, no cobra en el recibo de sueldo, y quiere cobrar cuando termina su trabajo y hay que pagarle, esa es la instrucción que tienen, no la cumplieron, dejaron atrasar dos o tres meses, hoy trajimos un mes más, se pagaron meses en el mismo mes. Estos médicos no tienen una relación contractual que los obligara a hacer guardia con lo cual le hemos dicho que si quieren seguir trabajando, nosotros le vamos a pagar pero que tienen que firmar un contrato que los obligue a realizar la guardia y que de un día para otro, te digan que no van a hacer la guardia, situación ésta que se aclaró y que quedó a la espera de la respuesta de estos médicos".

Enfatizó que como ministro aseguró que si estos médicos deciden no firmar ese convenio no van a hacer más la guardia y que van a traer médicos de otros lugares para hacerlas con lo cual la cobertura estaría asegurada. "Hemos puesto, claramente cuáles son las condiciones para trabajar con el Estado, las tienen que cumplir y nosotros cumplir con el pago, que también dentro del hospital hubo esa falla y dejó atrasar el pago, no por falta de dinero, sino por una falta de gestión propiamente dicha", dijo.

Explicó que la otra problemática del hospital es por algunos equipos que se encuentran rotos en el sector lavadero y otros lugares, que esto tiene más que ver con la imposibilidad de conseguir repuestos, "hemos dado instrucciones para que se compren equipos nuevos y en el caso que tengan arreglo, obviamente que se terminen de arreglar. Hay proveedores que no quieren vender al hospital porque no hay precio, también se ha dado la instrucción que se trabaje con remito y que el proveedor siga manteniendo la provisión al hospital".

Sobre la reunión dijo que fue en un marco de diálogo y respeto, por lo que les agradeció, "hubo un compromiso, de mi parte, y es que mañana (por hoy) vendrá la directora provincial de Capital Humano, porque tienen una problemática puntual dentro del hospital, con algunos descuentos y algunas licencias que se ven está comprometida, para que venga a ver caso por caso, para ello le he pedido al personal del hospital que hagan llegar sus reclamos y lo vamos a tocar uno por uno".

También afirmó que quedó a la luz la falta de médicos en el interior de la provincia, médicos que por ahí están haciendo guardia y vienen de la provincia de Salta. "Lo que vamos a hacer es asegurarle a la población la cobertura, no queremos que la población, en algún momento, no tenga cobertura como sucedió hoy porque el pediatra estaba enfermo y no hay quien lo cubra".