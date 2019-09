Fría noche pero con cambios para el viernes

Este miércoles, la capital jujeña mantuvo una jornada fría con bajas temperaturas pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un cambio para este viernes.

Si bien el cielo continuará nublado los próximos días, la temperatura irá en ascenso y se anuncia para mañana una máxima de 18º C, para el viernes y sábado 23º C, y el domingo llegará a los 24º C.

El SMN menciona además que, durante esta noche y mañana en la mañana habrá neblina, por lo que se recomienda tomar precauciones.