Raquel Vivianco, integrante del Movimiento "Ahora que sin nos ven" y quien difundió las cifras, dijo en exclusiva a El Tribuno de Jujuy que "las estadísticas son alarmantes, a partir del registro que nosotras venimos elaborando por mes a través de los medios digitales y gráficos de todo el país, venimos observando un aumento en los femicidios".

Para Vivianco, "la contracara de esta problemática es la ausencia de políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los niveles".

En este sentido, la dirigente feminista resaltó particularmente "la falta de políticas específicas para abordar la problemática de los femicidios", y explicó que "se trata de la forma más extrema de violencia, que se cobra la vida de una mujer por día en nuestro país".

Respecto al aumento en las cifras en los últimos años, Vivianco manifestó que "creemos que el contexto que estamos atravesando socioeconómico, también hace que esta problemática se recrudezca y aumente", y agregó "la incertidumbre de que no se sabe qué va a pasar, la falta de empleo, los terribles índices de pobreza y la crisis generan un malestar, lo que se traduce en mayores índices de violencia e inestabilidad".

En este sentido, lamentó que las cifras sigan en aumento y resaltó que "para nosotros el mes de agosto, de acuerdo a nuestras estadísticas, era uno de los meses en los que veníamos registrando menor número de femicidios, comparando con los otros meses del año y años anteriores, nosotras vimos que hubo un fuerte crecimiento en el mes pasado".

Consultada sobre cuánto tiene que ver la crisis económica que atraviesa el país en esta escalada de violencia, Vivianco dijo que "tiene mucho que ver porque estamos hablando de un contexto complejo, del que esperamos salir pronto", y añadió que "sumado a eso, las condiciones estructurales de desigualdad que existen entre los géneros en nuestro país".

En este sentido resaltó que "el problema de los femicidios requiere el abordaje urgente de medidas y políticas concretas para garantizar el derecho a la vida de las mujeres, tal como lo dicen los tratados internacionales y las leyes nacionales", y por otra parte señaló que "también hay que trabajar en medidas estructurales que vayan directamente a modificar los patrones culturales donde se asientan la desigualdad y la violencia".

Respecto a la diferencia de cifras entre las grandes ciudades y las provincias del interior, explicó que "primero tiene que ver con la cantidad de población, si bien la provincia de Buenos Aires es la provincia que registra mayor número de femicidios, no significa que sea proporcionalmente la que encabeza esta estadística, tiene que ver que es una provincia que tiene mayor población y mayor cantidad de mujeres", y agregó que "en algunas provincias del interior no se visibilizan de la misma manera los femicidios, teniendo siempre en cuenta que nuestra fuente son los medios gráficos y digitales de todo el país. Entonces puede que haya femicidios que no estén expresados en ninguna noticia y que no salgan los medios de comunicación", finalizó diciendo Vivianco.

“Tomar la calle y hacerla nuestra”

La integrante del movimiento nacional dijo que “estas estadísticas son visibles también gracias a la movilización del feminismo. Tomaron otro relieve en la agenda social y mediática a partir del 3 de junio del 2015 a la actualidad, cuando salimos a la calle a pedir que no nos maten”, agregó Vivianco.

Resaltó que las manifestaciones multitudinarias de mujeres en las calles “ayudó a que la sociedad tome mayor conciencia sobre esta problemática. No solo nuestra sociedad, sino también algunos sectores que son claves para poder visibilizar esta problemática, como ser los medios de comunicación”.

Vivianco resaltó que “es clave y central lo que venimos conquistando en materia de reconocimiento de derechos, tenemos una historia de lucha, y logramos que el reconocimiento de esos derechos se plasmen en leyes”, y agregó que “esto se da partir de la movilización y de la ocupación de la calle. Tomamos las calles y las hacemos nuestras”.

Reconoció que “todo lo que hemos avanzado en relación al cambio cultural, poder vernos o proyectarnos como una sociedad más igualitaria, lo gestamos desde la movilización callejera”. En este sentido lamentó que “esto es la contracara ante la falta de políticas de Estado, los movimientos de mujeres estamos haciéndonos cargo de poner en la agenda cosas que de otra manera no estarían”.

Consultada sobre el compromiso de la sociedad para ponerle fin a esta problemática, Vivianco dijo que “creo que tenemos que poder dimensionar el tema de los femicidios, porque atrás de ellos existe otro entramado de desigualdades cotidianas que lo sostienen”, y apuntó que “la sociedad solo ve la punta del iceberg, que es el femicidio como la expresión de violencia más extrema, pero debajo de él están todas las otras formas que sostienen la posibilidad de que un hombre crea que es dueño de la vida de una mujer y se la quite”.

Finalmente, respecto al compromiso del Estado con esta problemática, Vivianco dijo que “es necesario que aborde los femicidios como un problema de prioridad en la agenda”, y analizó que “no sé si hay muchos otros delitos que se expresan de la misma manera que este, donde desaparece la vida de una mujer por día”.

“Nos está costando esta violencia a la que el Estado no le pone freno”, finalizó Vivianco.