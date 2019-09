"Sin hábitos que te lleven hacia ese objetivo, todo se queda en una ilusión"

De una manera cálida y directa, la profesional Gabriela Alejandra Ramírez, nacida en Córdoba y residente desde hace cinco años en nuestra provincia, dialogó con nuestro diario sobre el enfoque del coaching en temas como las emociones, los valores, incluso cómo incide la economía. Además explicó los aspectos fundamentales que debe tener la persona que brinde esta disciplina.

Para comenzar, una pregunta bastante básica pero que mucha gente se hace: ¿Cuál es la misión del coaching?

El coaching se basa en acompañar a una persona en su proceso de su situación ideal, cambiar el observador de quién está haciendo y cómo se observa en este momento hacia la situación ideal que esa persona quiere llegar. Puede ser en el campo personal, en el campo profesional o en el que ellos quieran habitar. Además trabaja a través de veinte distinciones. El coach es la persona que está capacitada y le brinda herramientas -que están comprobadas- para poder accionar hacia esos objetivos y poder concretarlos. Muchas veces tenemos soluciones o cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida y no lo podemos ver.

El coaching no es psicología que trabaja hacia atrás, tampoco es consultoría, porque en ella se trabaja a través de una guía o una planificación en donde se participa en la toma de ciertas decisiones. En cambio en el coaching trabaja con la visión hacia el futuro.

¿Quiénes pueden acceder al coaching?

En general, aquellas personas que han pasado traumas importantes en su vida, se les recomienda que trabajen con un profesional de la psicología para trabajar cuestiones específicas. Cuando un coach se da cuenta que se está trabajando sobre algo específico que pueda devenir de una patología, este lo deriva a un profesional en psicología.

El coach, como dice la palabra, es un entrenamiento del ser y lo puede recibir cualquier persona, ya sea un ama de casa, un profesional o un gerente. Lo que hace esta disciplina es que la otra persona se dé cuenta de cómo hay creencias que desde su niñez -sin entrar en el pasado- se pueden observar ciertos patrones que han sido parte del entorno de esa persona, entonces de qué manera afectan con una creencia limitante.

Por ejemplo, una persona que piensa que toda su vida tiene que ser empleado y no puede ser un emprendedor, entonces, darse cuenta que haciendo un entrenamiento de coaching capaz que termina dándose cuenta que tiene muchas capacidades y habilidades para llegar a emprender.

GABRIELA RAMIREZ/ “TENEMOS LA VOCACIÓN DE PREOCUPARNOS POR LOS DEMÁS”.

Específicamente: ¿Cómo maneja las emociones de la persona esta disciplina?

Ese es otro tema. Más que manejo sería poder reconocer la emoción, gestionarla internamente y no necesariamente cambiarla, sino aceptarla y saber trabajarla de manera consciente. Hay situaciones que nos pueden suceder repetidamente pero es uno quien elige si le va a dar importancia a esa emoción. O bien, puede gestionarla, trabajarla internamente para verla de otra manera y permitir que no le afecte.

¿Qué características debe tener una persona para poder brindar esta disciplina?

Las personas que son coach generalmente tienen la vocación de preocuparse por los demás. Uno debe tener la capacidad no sólo de hablar, (porque no es guiar), sino es la escucha activa. Muchas veces nosotros decimos oímos, el oír es algo biológico, el escuchar es oír la interpretación. El coach tiene que tener mucha atención a lo que se está escuchando, porque en base a ello es donde generalmente se ve la mala o la buena interpretación. De ahí es que nosotros hacemos preguntas de la cuál la persona no se da cuenta y nosotros sí.

¿Hasta dónde tiene protagonismo el coaching en la vida de la persona?

El ser coaching significa en primer lugar, el estado de presencia, escuchar realmente lo que está sintiendo la persona, poder leer su lenguaje personal, el corporal, todas sus emociones y expresiones. Cuando un coach se ve identificado con la realidad de una persona a la que está acompañando, es decir, ve que le afecta por cualquier motivo, es porque no está siendo objetivo. Lo ideal es que tome la decisión de derivar a la persona a un psicólogo que está preparado para abordar problemas graves como adicción, traumas mentales. El coach trabaja a futuro para diseña acciones y llegar a los objetivos de la persona.

¿Existe una crisis de valores?

Sí, nosotros le llamamos quiebre. Es decir, puede suceder el quiebre y por eso la persona decide hacer un entrenamiento de coaching o simplemente está en la búsqueda, por ejemplo, cuenta con un proyecto en marcha y siente que no está avanzando, en ese momento se da un quiebre y la persona se cuestiona ¿ahora cómo sigo?. Entonces, siempre es buena la asistencia de un profesional que pueda ayudar a diseñar esas acciones para concretar. El tema es que siempre deben ser acciones que sean viables. Si no hay una generación de hábitos que te lleven hacia ese objetivo, todo se queda en una ilusión y ahí es donde entra la emoción de la frustración, porque uno piensa o no sabe qué es lo que está haciendo mal y por qué no llega a ese objetivo.

En cuanto al panorama económico: ¿Cómo puede generar tensión en las relaciones humanas?

Lo económico afecta a todos los seres humanos porque es una cuestión de dignidad, de poder llegar a los recursos básicos que una persona necesita para estar tranquilo. Cuando uno pierde esa tranquilidad y estabilidad, ahí es donde aparecen las emociones frustrantes y los problemas, los quiebres, discusiones con las otras personas y hasta la falta de comunicación.

Desde el coaching no enfatizamos en que el dinero sea la prioridad, sino vemos de qué manera cambiar para lograr conseguir un trabajo. Lo que se trabaja básicamente son las declaraciones, es decir "declaro qué quiero yo", "qué quiero recibir del universo", "qué quiero recibir de mi entorno" y para eso primero la persona debe hacerse una autoobservación basada en qué necesita mejorar y cambiar.

¿Cree usted que sería necesario una mayor intervención del Gobierno en la materia?

Totalmente. Uno de los seminarios que brinde era justamente sobre cómo adaptarse a los cambios. A nivel político suele suceder que tenés una planta de un partido político y de otro partido y resulta que asume un Gobierno que no es afín al que estabas y tenés que estar trabajando todos los días con quien considerabas "tu enemigo".

Hay que empezar a desarrollar cambios para que las personas logren un mayor grado de entendimiento. Más que nada se trata de la validación del otro.