Cerca del "lobo"

Gimnasia y Esgrima ya hizo saber que está dispuesto a hacer un esfuerzo para tener como entrenador a Diego Armando Maradona, quien le habló a los hinchas en un video y está muy cerca de dar el sí.

Según reconocieron a NA desde la Comisión Directiva del conjunto platense, la institución hizo saber que está dispuesta a satisfacer las exigencias económicas del "Diez" y hasta le ofreció casa en un country de la ciudad.

Con este escenario, Maradona se reunió ayer al mediodía con su abogado Matías Morla y el representante Cristian Bragarnik, quien lo asesora y fue el encargado de llevarlo a Dorados de Sinaloa, para analizar en profundidad la chance.

Finalizado ese encuentro, el propio Morla dio a entender que el sí está muy cerca en declaraciones formuladas a Espn: "Está feliz de que el club lo haya buscado porque no lo tenían en cuenta a nivel local. Estamos en un camino positivo para que Diego vuelva a dirigir".

Gimnasia se quedó sin entrenador luego de la salida de Darío "Indio" Ortiz, y el presidente Gabriel Pellegrino, a pesar de las dudas de algunos de sus pares de CD, fue el principal impulsor del arribo de Maradona.

A través de un video que subió su abogado Morla, al " El Diego" se lo ve con uno de los médicos que lo ayuda en su recuperación.

"Quiero aclarar que estoy operado hace muy poco. Dicen que no me puedo mover, pero acá estoy", afirmó en el video en el que se lo ve desplazarse por su casa. Sin adelantar respuesta alguna, se mostró agradecido por la chance: "Que la gente de Gimnasia por mis logros lejanos o porque quizás sean maradoneanos se haya fijado en mí es algo muy tierno, lindo, que me llega al corazón".