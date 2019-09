Presentaron Desafío trail por los Diques 2019

En instalaciones de la Secretaria de Deportes de la provincia se realizó la presentación oficial de la tercera edición del Desafío Trail por los Diques 2019. El domingo la cita será desde la Agencia de Desarrollo Sustentable en La Ciénaga la largada a las 10.

Durante la presentación, estuvo presente Víctor González, titular de la Agencia de Desarrollo Sustentable, Hugo Flores, secretario de Deportes, y Natalia Sarapura, ministra de Desarrollo Humano.

"Este trail es el tercer por los diques, consta de dos circuitos, uno de 15 kilómetros competitivos y otro participativo de 7 kilómetros con diferentes categorías desde los 14 años hasta mayores y el competitivo de juveniles en adelante", comenzó destacando Víctor González.

El titular de la Agencias de Desarrollo Sustentable agregó que "habrá un trekking de 3 kilómetros, será por la misma zona, tenemos bellezas naturales ideales para estas actividades, la idea es hacer a través de este deporte que se conozca la riqueza natural del dique".

Por otro lado reconoció que el circuito de 15 kilómetros será exigente "hice el circuito de 15 kilómetros y tuve una dificultad más allá que conozco el lugar, me perdí en algunos sectores así que señalizamos mejor algunos senderos, el de 15 es más pesado que el de 7 kilómetros, hay pendientes, lugares donde se deben atravesar arroyos que no son peligrosos", detalló González al tiempo que remarcó: "Vamos a tener el apoyo de Policía Lacustre, Bomberos, Same, Policía de la provincia, Defensa Civil, por supuesto de la Secretaria de Deportes, van a recorrer todo el camino para tener la cobertura necesaria".

Víctor González contó que "el domingo pueden inscribiese desde las 8.30 largamos a las 10, tenemos transporte desde El Carmen hacia el dique tendrá un costo de 25 pesos", puntualizó.

Durante la conferencia de prensa, el secretario de Deportes de la provincia, Hugo Flores, comentó: "Muy contentos es la tercera edición, nosotros desde la Secretaría de Deportes vamos a brindar el apoyo logístico en virtud que se trata de una actividad deportiva y tiene mucho que ver con la salud bien marcada en las políticas deportivas que vamos a llevar adelante en esta nueva etapa en la cual la ministra nos pide este tipo de acompañamiento al interior e instituciones que desarrollan actividades que tienen que ver con el cuidado de la salud, el medioambiente, y está relacionado directamente con el deporte".

Por último, Natalia Sarapura expresó: "Queremos ratificar los ejes de trabajo vinculados a la presencia en el territorio y valorizar las bellezas paisajísticas de la provincia", expresó la ministra de Desarrollo Humano.

La funcionaria indicó que la realización de esta competencia tiene que ver con el apoyo a las actividades deportivas entendiéndolas como una acción de contención para generar calidad de vida. "Queremos potenciar esta zona porque pretendemos cuidar nuestros recursos naturales teniendo una mirada turística", finalizó.