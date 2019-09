Roban una cartera con 90 mil pesos a una locutora

Una joven mujer fue violentamente atacada en la madrugada de ayer cuando esperaba el colectivo para dirigirse a su trabajo en Radio Universidad.

La locutora Patricia Tolay fue abordada desde atrás por un delincuente que le cortó la correa de su cartera, arrojarla al piso y emprender una veloz fuga por la parte posterior del paredón del edificio municipal "9 de Julio".

La mujer, a pesar de haber resultado sumamente golpeada y sin contar con la ayuda de las personas que transitaban en el colectivo de una línea urbana de pasajeros, lo persiguió sin poder darle alcance en medio de la soledad de la mañana.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Seccional 6º, cuyos efectivos de inmediato realizaron un importante operativo cerrojo tratando de dar con el malviviente, que podría radicarse en esa zona de suma peligrosidad por la cantidad de hechos delictivos que a diario suceden, afirmaron los vecinos del lugar.

Tolay regresó a su domicilio donde solicitó la ayuda de los familiares en medio de una gran crisis nerviosa.

Sobre los hechos

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Patricia Tolay manifestó que "desde hace un tiempo a esta parte trabajo de 6 a 7 en Radio Universidad, siendo indispensable para poder llegar a tiempo tomar un colectivo alrededor de las 5.30", contó la víctima.

"Como cada día -dijo Patricia Tolay- salí a mi trabajo pero en esta oportunidad llevando una importante suma de dinero", y su voz entrecortada le dificultaba continuar con el relato.

La víctima recordó que "cuando llegó a la parada no había nadie, al menos yo no vi a nadie, solo al colectivo que circulaba desde avenida Azopardo en dirección a donde yo estaba", agregando que "al levantar la mano yo estaba parada sobre el cordón cuando sentí el tirón de la cartera y fue en ese momento cuando me tira al suelo y me arranca la carterita".

Tolay relató que "caí delante de las ruedas del colectivo, nadie se bajó ni me auxilió, fue un momento espantoso, me paré como pude y salí en busca del ladrón, mientras el colectivo y todo el pasaje se iba del lugar".

Cabe destacar que Patricia Tolay llevaba el dinero que había podido conseguir gracias a su hermana destinado a pagar varias cuentas, entre las que se encontraba el alquiler de la vivienda que ocupa en calle Incahuasi, a solo una cuadra donde le robaron.