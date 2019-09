Hoy última fecha del Integración en Luján

Última fecha para la zona capital del torneo Integración, organizado por la Ledesma. En Club Luján llega a su fin en esta instancia con los partidos que se jugarán hoy, donde además se realizará la entrega de los presentes a todos los chicos que toman parte de este torneo.

El acto será a las 19 y posteriormente se jugarán los últimos partidos, los que definirán quienes serán los equipos que clasificarán a la siguiente fase del certamen.

Estarán presentes directivos de la empresa Ledesma y dirigentes "granates", que año tras año se van ganando la confianza de los organizadores, para ser los anfitriones de esta etapa capital del certamen.

El torneo se juega sin costo alguno para nadie. No se paga inscripciones, ni árbitros ni nada. Luego de cada partido, los chicos reciben una merienda y en caso como los de hoy, reciben los obsequios de los organizadores.

El programa. Categoría 2010-2011: desde las 19.15 en cancha sintética, Los Pumitas vs. Club Deportivo Luján. Mismo horario en cancha 2, Escuela de Fútbol Yamil vs. Escuela de Fútbol Santa Rita. En cancha 3, en tanto, jugarán Escuela Coco Ortiz vs. Epam.

La categoría 2008-2009 tendrá estos encuentros. En cancha 2 desde las 20, Escuela de Fútbol Yamil vs. Escuela de Fútbol Santa Rita; en cancha 3 jugarán en el mismo horario Escuela Coco Ortiz vs. Epam. En cancha 2, desde las 20.50, jugarán Luján vs. Los Pumitas.