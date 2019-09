La Legislatura aprobó adhesión a la "Ley Micaela"

La adhesión a la "Ley Micaela", la creación de fondo unificado de las cuentas de la Provincia, la creación del sistema provincial de prevención de la tortura y tratos inhumanos, la ratificación de las reservas minerales que contengan litio como recurso natural estratégico, la transferencia del registro público de comercio del Poder Judicial al Ejecutivo y la promoción de energías renovables fueron algunas de las leyes aprobadas ayer por la Cámara de Diputados de la Provincia.

Los legisladores realizaron ayer la sexta sesión ordinaria del año. La actividad en recinto comenzó a las 10 de la mañana y se extendió hasta el mediodía, cuando los legisladores tomaron un cuarto intermedio para retomar un par de horas después y así extender el debate hasta las 20, tiempo en el que se aprobaron 7 leyes provinciales y varias declaraciones.

La Ley Nº 6.140 de adhesión de la provincia de Jujuy a la Ley Nacional 27.499 denominada "Ley Micaela" establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La norma fue impulsada por el vicepresidente segundo de la Legislatura, Rubén Rivarola (PJ), y contó con la aprobación unánime de todos los bloques. En esa oportunidad las diputadas coincidieron en celebrar este paso hacia la paridad de género.

La Ley 6.139, que establece la creación del Fondo Unificado de las Cuentas Provinciales, generó mucha polémica en su tratamiento. Los diputados de las bancadas opositoras, el FIT y PJ expresaron que no es solo una herramienta técnica para cubrir los desequilibrios transitorios de Tesorería tal como lo explicó el diputado Osvaldo Cuellar, sino que se trata de una intromisión en la autonomía económica de los tres poderes.

"Es algo operativo, se utiliza a fin de cubrir los desfasajes, para solucionar y evitar el pago de intereses y los desequilibrios financieros; no generará ninguna variación cualitativa ni cuantitativa", explicó Cuellar.

Alberto Matuk (PJ) indicó: "Esta norma les mete la mano a los otros poderes quitándoles la autonomía financiera que tiene que ver con la autonomía de los poderes. Lo calificó como un exceso que no se adecua al orden democrático y que vulnera normas de orden constitucional". La diputada Débora Juárez Orieta, por su parte, indicó que se trata del "avasallamiento a la independencia de poderes de un orden democrático y republicano donde no puede no haber controles".

También se creó el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura como la Ley 6.137, que tiene como objetivo garantizar todos los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes otorgando especial énfasis en la prevención. "El Sistema Provincial de Prevención tendrá por finalidad fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y las garantías de las personas que se encuentren privadas de su libertad, velando por el mejoramiento de las condiciones de detención de estas; reforzar la protección de las mismas contra todo tipo de trato o penas prohibidas por nuestra legislación vigente y las normas internacionales; y procurar especialmente la prevención y el logro de la erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", explicó Susana Haquim, autora de la iniciativa.

Otra de las leyes aprobadas fue la 6.136 que transfiere el Registro Público de Comercio del Poder Judicial al Ejecutivo. "Con esta ley se entra en una variante por la que optaron la mayoría de los registros públicos del país, pasando a depender del orden administrativo. En este caso, de la Fiscalía de Estado", explicó el diputado Ramiro Tizón.

La Ley 6.138 ratifica las reservas minerales que contengan litio como recurso natural estratégico generador del desarrollo socioeconómico de la Provincia. La Ley 6.142, también sancionada ayer, instituye a la localidad de Bárcena como Capital Provincial del Yacón.

Por último, la Ley 6.141 hace extensivo el régimen de promoción previsto en el capítulo II de la Ley Nº 5.904 para la energía solar, al uso y aprovechamiento de otras fuentes de energía renovable no fósiles como son la energía eólica, solar, geotérmica, hidráulica, biomasa, gases de vertedero y biogás.