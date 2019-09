Jorge Faurie: “El mundo no lo da a Mauricio Macri como un presidente en retirada”

Argentina atraviesa uno de los momentos económicos y políticos más complejos en casi veinte años, y eso se ve reflejado entre otras cosas en la gran incertidumbre que existe por el eventual desembolso de 5.400 millones de dólares a manos del Fondo Monetario Internacional. En una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy, el canciller Jorge Faurie aseguró ayer que “el país ha cumplido con todas las metas que se estipulaban para obtener esos fondos”. Además, sostuvo que “el mundo está observando a ver qué va a pasar con el futuro de la Argentina y cuál es el modelo que va a prevalecer”. “Alguna vez se ha usado un ejemplo que no me parece el mejor, que fue el de la lluvia de inversiones o la lluvia de dólares, porque los dólares no llueven en ninguna parte”, concluyó.

En este contexto económico tan difícil que está atravesando la Argentina, ¿cuál es la visión que tiene el mundo sobre el país?

Yo creo que Argentina ha hecho en los casi cuatro años de gestión del presidente (Mauricio) Macri reformas estructurales muy importantes en la economía. Me refiero primero que nada a tratar de sanear el déficit crónico que tiene Argentina, el tratar de impulsar el comercio exterior con las aperturas de mercado, con acuerdos de libre comercio y con la revinculación de Argentina con todos los países del mundo para promover la llegada de inversiones. Creo que Jujuy, en ese sentido, es un excelente ejemplo de las muchas inversiones que se han logrado porque la provincia tiene inversiones de empresas italianas, francesas, japonesas y chinas. Todo esto muestra el enorme potencial que tiene Argentina. Nosotros tenemos en este momento una situación crítica por una combinación de factores por ser un país que depende mucho del financiamiento externo porque no tiene recursos propios para llevar adelante su proceso de desarrollo. En el mundo en este momento hay una tensión muy grande en el campo económico y comercial, lo que afecta la disponibilidad financiera y esto está asociado a la credibilidad que tengan las autoridades que llevan adelante el proceso. Así como en Jujuy el gobernador (Gerardo) Morales ha tomado políticas que alientan la presencia del inversor, yo creo que a nivel nacional la credibilidad que tiene el Gobierno del presidente Macri ha alentado un apoyo que se pone en duda frente al futuro si hubiese otras alternativas.

Usted habla de la “credibilidad de Macri”, pero los medios del extranjero lo muestran como un presidente en retirada...

El mundo no lo da al presidente Macri en retirada. Ha habido un hecho que son las Paso y el entendimiento que pueden tener es escaso porque no en todos los países existen las Paso. El mundo está observando a ver qué va a pasar con el futuro de la Argentina, cuál es el modelo que va a prevalecer: si el modelo de Macri que era el que venía siguiendo el mundo con reformas estructurales y aplicar las mismas políticas que se aplican en el resto del mundo, o una alternativa de cambio que es la que está planteando la otra opción mayoritaria de los votantes. Estas dos opciones son las que el mundo mira ahora con atención y de ahí esta incerteza que se transforma en inestabilidad económica.

¿Coincide con los que afirman que si Alberto Fernández es presidente de la Argentina se encaminaría a un modelo como el de Venezuela?

Creo que esto lo tiene que definir el candidato Alberto Fernández. Él debe decir si el futuro que él espera para la Argentina es el de Venezuela, lo que yo sí puedo decir es que el futuro que queremos quienes trabajamos con el presidente Macri. No queremos nunca que Argentina pase por una situación como la que vive Venezuela y desde ese punto de vista nosotros hemos sido muy nítidos en tratar de ayudar a los venezolanos democráticos a que recuperen su democracia.

Muchos inversores están atentos a qué es lo que va a pasar con el Fondo Monetario, ¿está garantizado el desembolso de los 5.400 millones de dólares?

El país ha cumplido con todas las metas que se estipulaban para obtener el desembolso. La inestabilidad se ha producido por el ruido que genera algún tipo de declaraciones y la percepción que hay en torno a este momento político es lo que hace que el Fondo Monetario esté evaluando las condiciones para el desembolso en este momento, pero nosotros tenemos convicción en que lo comprometido que debía alcanzarse en términos monetarios y financieros ha sido cumplido.

¿El gobierno de Estados Unidos está haciendo gestiones para que llegue el desembolso?

Entiendo que varios países han manifestado a sus representantes que tienen dentro del Consejo de gobernadores del Fondo Monetario el respaldo a las medidas tomadas por el presidente Macri y eso es lo que se está evaluando ahora. Esto no es sólo Estados Unidos, sino también Alemania y otros países claves dentro del Fondo que entienden que las medidas han sido correctas y que ahora hay que tomar una decisión porque la llegada de ese tramo de fondos es un elemento que contribuye a estabilizar el proceso económico, lo que ayuda a todos los argentinos. Es un beneficio no para un partido político sino para la sociedad argentina, que incluye a los que están en otras visiones políticas.

Alberto Fernández asegura que la plata del FMI se utilizó para financiar la fuga de capitales, ¿es así?

Completamente no, se usó para que los argentinos podamos sostener la actividad económica y un proceso de desarrollo, ya que nosotros no tenemos el financiamiento para llevar adelante nuestra propia vida económica porque no generamos todos los recursos y tenemos un déficit muy grande. Yo creo que la frase que se usó es una frase poco feliz.

Macri siempre resaltó el apoyo que tuvo de Estados Unidos, Europa y el Mercosur, ¿por qué eso no se tradujo en la llegada de inversiones?

Yo creo que las inversiones llegaron, Jujuy es un claro ejemplo de las inversiones que llegaron al país. Pero la velocidad con que llegan las inversiones está asociada a que haya negocios atractivos, que haya un marco jurídico que asegure la recuperación de la inversión y que el empresario sepa que en un determinado tiempo las utilidades que tiene también van a poder ser remesadas en el exterior. Ha habido inversiones, pero alguna vez se ha usado un ejemplo que no me parece el mejor, que fue el de la lluvia de inversiones o la lluvia de dólares porque los dólares no llueven en ninguna parte. Hay que presentar proyectos atractivos de desarrollo que tengan viabilidad y sustentabilidad. Toda la inversión que ha llegado en Vaca Muerta es importantísima así como las inversiones que han llegado para la obra pública, para el turismo y para el sector aeronáutico. Todo esto le ha permitido al Gobierno con los fondos que hemos recibido de préstamos de entidades multilaterales, privadas o de entidades de la dimensión del FMI, en llevar adelante proyectos que cambian la estructura productiva de Argentina para hacerla más competitiva. Lo que tenemos que restringir es el gasto que tenemos que nos hace ser deficitarios porque gastamos en la actividad que tiene que ver con la función del Gobierno, sobre todo en los gobiernos provinciales que tienen unas plantillas salariales muy importantes.

Recién señaló la importancia de que las empresas puedan enviar sus utilidades al exterior, pero ahora hay un control de cambios que impide a las compañías comprar dólares para atesorar, ¿no es esa una contradicción?

No, el presidente Macri reconoció que la adopción de las medidas que incluyen el control de las utilidades por un plazo corto de tres meses obedecen a una circunstancia coyuntural que se ha creado por la inestabilidad de apreciación de la opinión pública respecto de cuáles son las condiciones de financiamiento en este momento electoral. Para evitar afectar a todos los ahorristas argentinos es que se introducen estas medidas de control de cambios. Para las empresas es un proceso un poquito más burocrático y que tiene una duración temporal, ya que cuando el Presidente lo adoptó dijo que es algo que no le hubiera gustado hacer pero que tuvo que hacerlo para enfrentar este momento de dificultades generado por el contexto electoral.

La oposición cuestionó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea porque puede generar desempleo y una apertura indiscriminada de las importaciones, ¿qué les responde?

El elemento más importante para señalar es que no hay una apertura indiscriminada de las importaciones. Todos los productos que nosotros comerciamos con la Unión Europea están incluidos en el acuerdo y todos ellos van a recibir una preferencia arancelaria para entrar al mercado de la Unión Europea. Eso significa que los productos que hoy pudieran estar pagando 18 por ciento de arancel, a partir del momento de la vigencia empieza a no pagar arancel o a ir descendiendo en arancel que paga gradualmente en un plazo que va de uno a siete años. Al mismo tiempo, los productos que la UE nos va a mandar a nosotros para recibir el tratamiento del beneficio arancelario de lo que ellos ya hoy exportan a nuestro país, empiezan a aminorar del año siete al año quince.