"Me pidieron que lo cambie de escuela"

Gisela Gutiérrez contó la pesadilla por la que atraviesa su hijo luego que fuera atacado por sus compañeros hasta dejarlo inconsciente y que, a raíz de eso, estuvo internado por tres días. Tras ese episodio, el niño que tiene 10 años y va a la escuela "Rocha Solórzano" del barrio Cuyaya tiene serias complicaciones de salud, "la escuela me dio la espalda y hasta me trataron mal", dijo.

El niño sufre de dolores constantes de cabeza ya que el mayor golpe fue en esa zona. Volvió a caer internado y se desmayó en cuatro oportunidades. Además, se encuentra con miedo y pánico.

El hecho ocurrió el 15 de mayo, "entre cuatro chicos lo golpearon en el baño del establecimiento y en horario de clases, le pegaron tanto que lo dejaron inconsciente. Tuvo que ir de urgencia al hospital donde quedó internado", mencionó Gutiérrez.

Son chicos más grandes que él, "lo que me cuenta es que lo metieron al baño y le empezaron a dar golpes de puño y patadas. Hasta que le dieron la cabeza con la pileta del baño y ya no recuerda más. Después recuerda cuando ya estaba en la ambulancia".

En ese sentido, sostuvo que "yo ese día estaba trabajando y no se podían comunicar conmigo para avisarme. Hasta que me enteré y salí corriendo hacia el hospital. Cuando llegué, la doctora me dijo que le habían dicho que se cayó jugando, no le dijeron que le habían pegado dentro de la escuela".

"Le conté a la doctora y ahí cambiaron las cosas. Le hicieron más estudios y quedó internado. Perdió un poco la memoria y desde ahí tuvo dolores de cabeza constantes y mareos. Se desmayó varias veces en la escuela y fue llevado en ambulancia nuevamente al hospital", dijo.

Explicó, además, que hace dos semanas "supuestamente se cayó por las escaleras del colegio. Yo la verdad no confío en ellos porque nadie se hizo cargo y encima me pidieron que cambie de colegio a mi hijo. Yo pedí que me den un respaldo pero no hicieron nada".

Cuando ocurrió este nuevo episodio, el niño volvió a quedar inconsciente y no recuerda exactamente lo que pasó, tras eso volvió a estar internado en el Hospital de Niños y lo hizo por una semana. Situación que alarmó más todavía a la madre que busca respuestas en la escuela.

Gutiérrez remarcó que tras lo ocurrido y al ver las consecuencias que posee su hijo realizó la denuncia pero no obtuvo respuestas.

Sostuvo también que quiso reunirse con los padres de los chicos que lo agredieron pero no pudo y que la denuncia "quedó en la nada y sumado a todo eso, en la escuela me pidieron que yo lo cambie pero ellos son los que tienen que solucionar este problema. El director no quiere dar la cara".

Siguió diciendo que "salí del hospital y fui a preguntarle qué iban a hacer, me dijo que no estaba enterado de lo sucedido. Encima la secretaria me faltó el respeto".

Al respecto indicó que "yo soy madre soltera y tengo que trabajar, no puedo estar todos los días en la escuela insistiendo para que resuelvan esto. Todos se tapan, nadie quiere dar la cara, encima el profesor de Educación Física lo excluye a mi hijo de la clase diciéndole que él no quiere tener problemas".

"Nadie quiere meterse en problemas, excepto una maestra que me apoyó y creo que la separaron. La verdad que la situación es muy difícil, yo pedí presencia policial, que le brinden un psicólogo y nada, no hacen nada", añadió.

Por último, comentó que está esperando que termine el año para cambiarlo a otro establecimiento pero precisa que le den respuestas.