Un atuendo llamativo que cautivó a los jujeños

Una de las caracteristicas que llamó la atención de la figura de Ivanka Trump en su paso por Jujuy, fue su colorido atuendo que, lejos de condecir con las temperaturas que se registraron ayer y en contraste con las prendas propias de invierno, fue de lo más descontracturado e incluso rompió un poco los esquemas. Y es que el vivo rojo del floreado vestido, fusionado con el tono celeste pastel que lució durante toda la jornada, impuso aún más su figura.

Interesados en conocer una voz más autorizada en el tema, El Tribuno de Jujuy dialogó con la artista plástica y docente de la carrera de Diseño de Indumentaria del IES 11, Daniela Armella, quien calificó a Ivanka Trump como "una mujer elegante, estilizada y muy atractiva".

La artista señaló que las imágenes que se viralizaron de la visita de Ivanka en su llegada a Jujuy, dejaron entrever que sería "una mujer muy interesante, muy estilizada en su imagen, o por lo menos eso es lo que se pudo percibir".

En relación al vestido escogido para esta ocasión, Armella destacó que fue llamativo por cuanto "nosotros todavía estamos en temporada de invierno, ni siquiera entramos a la primavera, entonces más allá de que la temperatura fue más fría en relación a los días anteriores que hizo calor, no lo vi como algo adecuado a la temperatura. Aun así, siempre estoy más de acuerdo en que uno tiene que usar lo que quiere, no tanto lo que se debe usar, así que si ella estaba cómoda vestida de esa manera, me pareció correcta".

En ese mismo sentido remarcó que fue llamativa la forma en que se presentó "mucho más desprovista que el resto. La mayoría de las personas que la acompañaban estaba abrigada, incluso con bufandas, lo cual la destacó aún más, más allá de su imagen estilizada, alta, rubia; el color de su vestido, las estampas eran muy primaverales, casi veraniego, aun así me gustó mucho, realmente es una mujer muy atractiva", sostuvo.

Finalmente, calificó a la asesora presidencial como una persona "que tiene mucho mundo, roce con otras personas, entonces eso hace que ella se adapte muy bien a cada lugar al que va".

¿Quién es Ivanka?

Ivanka es hija del primer matrimonio de Donald Trump con Ivana Marie Zelnícková, nació el 30 de octubre de 1981 y tiene 37 años.

Es alta, y con tacos su presencia es aún más prominente, mide 1,80 m, es delgada y su belleza la llevó a ser modelo y tapa de varias revistas desde 1997.

Desde entonces, hizo carrera en las pasarelas de moda, desfilando para Versace, Marc Bouwer y Thierry Mugler. También realizó campañas publicitarias para Tommy Hilfiger y Sassoon y figuró en la portada de Stuff, en agosto de 2006 y nuevamente en septiembre de 2007. Apareció en las portadas de Forbes, Golf Magazine, Avenue Magazine, Elle México y en octubre de 2007 de Harper’s Bazaar.

Desde 2009 está casada con Jared Kushner, dueño de un diario, con quien tuvo tres hijos: Arabella Rose, Joseph Frederick y Theodore James.

El recorrido en Jujuy

Ivanka Trump aterrizó en Jujuy el miércoles a las 23.10, junto al vicesecretario de Estado, John J. Sullivan, y otros funcionarios estadounidenses en un avión de la Fuerza Aérea.

Fue recibida por el canciller, Jorge Faurie, y el gobernador Gerardo Morales.

Después de pasar la noche en un hotel céntrico, visitó una organización y se reunió con emprendedoras en San Salvador y Palpalá y luego viajó hasta Purmamarca para compartir un almuerzo con funcionarios.

Allí degustaron tradicionales platos de la región y la “vedette” fue el lomo de novillo con chimi churri, que compartieron en una amplia mesa de madera adornada con arreglos autóctonos.

Al concluir el almuerzo, Ivanka se dirigió al aeropuerto de Jujuy para partir a las 17 rumbo a Paraguay donde continuará su agenda protocolar.

La ciudad blindada

La llegada de Ivanka Trump a la provincia demandó un fuerte operativo de seguridad, que durante horas mantuvo a la ciudad totalmente blindada.

En el aeropuerto jujeño se desplegó un operativo especial que incluyó la protección de las pistas de aterrizaje, del perímetro, del acceso al aeropuerto, como así también la seguridad en la terminal aérea, en la plataforma y en todos los puntos vitales.

Según informaron desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se reforzó la dotación de la Unidad Regional de Seguridad con personal de otras sedes, incluso de Tucumán.

El operativo contó con el apoyo del Ministerio de Defensa, la Gendarmería y la Policía de la Provincia.

En total, fueron más de dos mil agentes los que trabajaron en la zona, además de los efectivos llegados desde Estados Unidos.

“Gracias por apoyar el trabajo de las mujeres”

El gobernador de la provincia, Gerardo Morales, fue el principal anfitrión de la visita de la hija mayor y asesora de Donald Trump. En la oportunidad, el mandatario dejó sus palabras para Ivanka Trump, remarcando la importancia de su llegada a Jujuy, y realzando las cualidades del suelo jujeño.

El gobernador destacó “el esfuerzo para apoyar el empoderamiento de las mujeres” por parte de Trump, además del “apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y a las mujeres jujeñas que hacen un trabajo impresionante”.

Dirigiéndose a ella, le agradeció “por haber recorrido personalmente algunos de los emprendimientos que tienen y que realizan las mujeres jujeñas. Es muy importante para nosotros poder renovar este compromiso mutuo que tenemos con Estados Unidos”.

“Siempre son bienvenidos”

Por otra parte, el mandatario jujeño hizo extensivo el saludo y agradecimiento en nombre del presidente Mauricio Macri, por todo el apoyo brindado. “Son bienvenidos en toda la República Argentina, pero puntualmente en Jujuy” dijo, destacando que “es una de las provincias más andinas de Argentina y tenemos la mayor diversidad cultural. Esta Quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Tenemos 350 comunidades indígenas. Estamos avanzando en el proceso de restablecer las tierras a las comunidades originarias. Jujuy es muy diversa”, remarcó Morales.

Cabe mencionar que el recorrido de la asesora de la Casa Blanca en Jujuy, estuvo acompañado por la presencia de Tulia Snopek, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Faurie, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, la ministra de Desarrollo Humano, Natalia Sarapura, y demás funcionarios de la Cancillería argentina.

Aporte millonario para obras viales



La visita de Ivanka Trump dejó, entre otras cosas, el anuncio de una inversión de 400 millones de dólares que se destinarán a obras viales en el país. El anuncio se realizó durante un almuerzo que mantuvo la hija del mandatario estadounidense con el gobernador Morales y funcionarios nacionales, en la ciudad de Purmamarca.

Se trata de una inversión de 400 millones de dólares para proyectos de participación pública privada en obras viales.

El financiamiento estará a cargo de la Compañía de Inversiones Privadas en el Extranjero, la agencia del gobierno de Estados Unidos que apuntala inversiones en países en desarrollo.

Según trascendió, el dinero será destinado al financiamiento de obras viales en la rutas nacionales 7 y 33.

Se ejecutará más del 80% de las inversiones previstas para reparar y ampliar el Corredor C, que conecta las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.