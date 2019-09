184 jujeños esperan la donación de órganos

Los receptores en lista de espera para la donación de órganos en la provincia son 184 pacientes actualmente, según dijo el coordinador del Cucaijuy, Héctor Illanes, a El Tribuno de Jujuy.

En 2018 hubo 16 operativos de procuración de órganos y tejidos en Jujuy, y 8 mil personas expresaron su voluntad de ser donantes.



Detalló que entre ellos hay 136 que requieren un trasplante renal, 4 un doble trasplante renopancreático, 25 de hígado, uno de corazón, y 18 de córneas.

Asimismo, Illanes informó que "en la provincia se contabilizaron once donantes en lo que va del año, y eso es 14,4 por millón de habitante", acotando que "la media nacional es de 13,6 por millón de habitante, lo cual indica que estamos un poquito por arriba de la media".

En cuanto a la provisión de la medicación, el coordinador provincial del Cucaijuy indicó que "actualmente hay 72 pacientes trasplantados que están bajo el programa de medicación por no tener obra social y tienen cobertura del Ministerio de Salud. Es decir que son los pacientes que no tienen obra social a los cuales se les pide la medicación a Nación a través del programa Remediar. Estos pacientes retiran la medicación directamente del Cucaijuy por lo cual no hay ninguna demora ni faltante. Ya se recibió el pedido para la cobertura hasta fin de año. Lo único que está faltando en este momento es el corticoide mepredisona y la satioprina que es una medicación muy común, muy usada y actualmente la están retirando de farmacia de Incluir o del hospital Pablo Soria sin ningún problema".

Sistema de distribución

Por otra parte, apuntó que los pacientes que necesitan trasplante renal o de córneas en la provincia tienen prioridad en los órganos que se donan en Jujuy, acotando que en las listas hepática o de corazón se prioriza la probabilidad de muerte del paciente. "Para los riñones y las córneas el criterio de distribución es provincial, y si en la provincia no hay un receptor compatible, pasa a la región y luego a nación", apuntó Illanes.

Al tiempo de señalar que la "Ley Justina" no necesita de una adhesión provincial para su cumplimiento en Jujuy, indicó que la norma (Ley nacional 27.447) "consiste en que cualquier persona que no haya manifestado su negativa a ser donante en vida, es un donante presunto. Independientemente de eso, se mantienen los sistemas para que la gente dé su voluntad a través de actas. Por lo tanto, una persona, en vida dice si quiere donar o no, y la manera de hacerlo es llegándose hasta la sede del Cucaijuy donde se hace el acta, el Registro Civil o el correo desde donde envían el acta al Cucaijuy. También hay una página denominada miargentina.gov.ar donde todos los ciudadanos pueden entrar, están los datos de todos y allí se expresa la voluntad de cada uno. Esa información, uno la puede hacer en esta aplicación por internet desde su casa, y todos esos datos van al Registro Nacional de Donantes", agregó el profesional médico.

Explicó que cuando una persona muere, con su número de documento se verifica si es donante o no. "Si no aparece su decisión, la van a ablacionar igual. De la única manera en que no la ablacionen es si manifestó su negativa expresa a ser donante", acotó.

"Es decir que los canales para expresar su voluntad o no de ser donante son miargentina.gov.ar, el Registro Civil, el Correo o ir a la jurisdicción del Cucaijuy", finalizó diciendo Illanes.