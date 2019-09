Nicole Neumann confesó que sufrió acoso desde los 12 años

La rubia sorprendió al revelar que sufrió abuso cuando se iniciaba como modelo. "Uno no decía: 'Me acosaron'. No se vivía de esa forma", dijo la panelista.

Nicole Neumann inició su carrera en el modelaje cuando tenía 12 años. Su tapa como lolita le valió una tapa en la revista Gente y, desde ese momento la rubia comenzó a ganar popularidad, para luego convertirse en una de las tops models más importantes del país.

Si bien eso pasó hace varios años, la modelo reveló que recién hoy se puede dar cuenta que fue acosada por fotógrafos y productores. En Nosotros a la mañana, la rubia explicó el mal recuerdo. “A mí me pasó de chica a los 12 años, con fotógrafos y productores… Pero en ese momento no era abuso ni acoso. Entonces lo vivías como raro”, reveló la panelista del ciclo que conduce el Pollo Álvarez.

Horror

En esa etapa, cuando comenzó a dar sus primeros pasos en las pasarelas, Nicole dijo que se “naturalizaban” esas graves situaciones a las que eran sometidas muchas modelos. “Uno no decía: ‘Me acosaron’. No se vivía de esa forma. Pero hoy me doy cuenta de que vivía acoso”, reconoció. Por otro lado, también reveló que su mamá, Claudia Neumann, solía acompañarla a cada una de las producciones de fotos, y también a los desfiles a los cuales era convocada. Por eso, según la blonda, su madre funcionaba como un “freno” para quienes querían propasarse con ella.

La periodista Paula Galloni, quien fue invitada al programa, también contó que un famoso cantante la acosó pero no dio el nombre. Allí intervino a Nicole y le preguntó qué pasó cuando se volvió a cruzar con esas personas de adulta. “Sí, me las cruce. Pero nada, ya está, pasaron 18 años. Ellos actuaron súper naturales. No era Nicole a los 12, pero hoy se habla y es otra cosa. Sabemos de qué hablamos y tiene un título, en ese momento no tenía ni el título el acoso”, concluyó.