Una mujer de 73 años dio a luz a gemelas sanas en la India

Este jueves una mujer de 73 años dio a luz a un par de gemelas con buen estado de salud en el estado sureño de Andhra Pradesh, en India.

Erramatti Mangayamma, concibió a través de un proceso de Fecundación In Vitro (FIV) tras intentarlo de forma natural por varias décadas sin éxito.

Su esposo, Raja Rao, de 80 años, y otros miembros de la familia marcaron la ocasión entregando dulces a una multitud reunida fuera de la clínica después de que se corrió la voz por la ciudad.

"Estoy muy feliz. Dios ha respondido nuestras oraciones", dijo la señora Mangayamma a los periodistas después del parto.

Informaron que un equipo de cuatro médicos realizó la operación de cesárea. El Dr. Sanakkayala Umashankar, quien dirigió el equipo médico, dijo que la madre y los bebés estaban bien.

La noticia fue recibida con desconcierto y críticas por parte de profesionales médicos y políticos, cuestionando por qué la FIV fue administrada a una mujer tan anciana y preguntando qué será de los niños en el futuro.

En declaraciones a The Daily Telegraph, la Dra. Umashankar dijo: "Nos remitió una junta médica que declaró que estaba lo suficientemente sana como para someterse al procedimiento. Para mí fue solo otro caso".

Cuando se le preguntó acerca de las críticas sobre la ética de administrar FIV a una mujer de su edad, dijo: "Esa es una pregunta emocional. No puedo responder eso".

Erramatti Mangayamma se casó con Yerramatti Raja Rao en 1962, sin embargo la pareja no había logrado concebir después de 57 años de matrimonio.

Informes vecinales dicen que una mujer que vive en el mismo barrio que la pareja logró concebir a la edad de 55 a través de la FIV.

La pareja septuagenaria aparentemente se inspiró en su caso y se acercó a expertos en la FIV en la clínica a fines del año pasado, quienes decidieron ayudarlos.

Como ya había pasado la menopausia hace 25 años, los médicos tuvieron que obtener óvulos de una donante y fertilizarlos con esperma de su esposo, informó la agencia de noticias ANI.

"Es otro récord mundial. Mangayamma y su esposo también están felices", dijo el Dr. Umashankar.

Los críticos cuestionaron la ética de proceder con el embarazo, y algunos alegaron que no era más que establecer un nuevo récord.

"No, no fue por ningún registro. Son los medios los que hablan de registros", dijo el Dr. Umashankar. "No le dijimos a nadie ni lo publicitamos, ella ha estado en el hospital durante los últimos nueve meses bajo nuestro cuidado. Ella tiene una fuerte red familiar y la ayudarán a cuidar a sus hijas".

El costo promedio de la FIV en la India es de entre 100.000 y 125.000 rupias (1.395 USD a 1,975 USD), pero el Dr. Umashankar dijo que la clínica eximió la tarifa.

"No pensé que pudiera quedar embarazada, sin embargo médicamente es una maravilla lo que hizo", expresó el médico.

La madre con mayor hasta ahora registrada era otra mujer india, Daljinder Kaur de Amritsar, en Punjab, quien, en 2017, dio a luz a un bebé a la edad de 72 años. Mientras que el libro Guinness de los récords recoge el parto de la española de 67 años Carmen Bousada en 2006, como el más longevo.

El embarazo mayor de 50 años se ha vuelto más común debido a los avances en la tecnología médica en los últimos años, pero el debate sobre la ética continúa. Los médicos dicen que los riesgos para las mujeres que quedan embarazadas también aumentan proporcionalmente con la edad, especialmente a los cuarenta años.