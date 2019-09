VIDEO. Regreso triunfal de Khabib Nurmagomedov a la UFC

Finalmente llegó el momento que todo fanático de las artes marciales mixtas (MMA) estaba esperando: el ruso Khabib Nurmagomedov regresó a la UFC. El campeón mundial de peso ligero volvió a los octágonos tras su escandalosa pelea ante Conor McGregor y tras dejar atrás una sanción de nueve meses. Y lo hizo a lo grande, con un triunfo por sumisión en el tercer asalto ante el estadounidense Dustin Poirier en Abu Dhabi (Emiratos Árabes) en la pelea estelar del UFC 242.

El primer asalto tuvo a un Khabib absolutamente dominador, apostando a anular a su rival con su especialidad: la sumisión. Promediando el round inicial logró concretar el derribo y tomó la espalda a Poirier que se esforzó al máximo para sobrevivir a una batalla que ya se perfilaba para el lado del ruso.

Y aunque en el segundo asalto el luchador estadounidense logró conectar en el arranque un golpe de puño con derecha que descolocó a su rival, una vez estabilizado, Nurmagomedov volvió a poner contra la lona a Poirier y llevó el combate a su terreno.

En el tercer round, llegó el cierre. Khabib Nurmagomedov logró finalmente someter de espaldas y tomar del cuello a Poirier, quien pidió al árbitro que detenga la pelea. El peleador oriundo de Louisiana, quien poseía el cinturón interino de la categoría y soñaba con quedarse con la unificación de títulos, no pudo con el poder ofensivo del campeón invicto.

Khabib pasó momentos de dificultad como nunca en su carrera, pero también ganó con mucha autoridad. Este triunfo es el 28° consecutivo en la carrera profesional del campeón invicto ruso, quien demostró que la inactividad no le afectó en absoluto.

When Khabib grapples his opponent like that you know it’s over. 🐐#UFC242



pic.twitter.com/B76aOrsCuD