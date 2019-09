Video. Un perro que tuvo que ser operado cuatro veces emocionó a todos al volver a ladrar

La fundación estadounidense “Saving Huey” logró salvarle la vida a un perro que había sufrido un brutal ataque en la ciudad de Sonora, en México. Le ataron fuegos artificiales a la mandíbula y le destrozaron el rostro.

Tras ser sometido a cuatro operaciones de reconstrucción de mandíbula, el cachorro, de aproximadamente 8 meses, se encuentra aún en recuperación y a la espera de una quinta cirugía que le permita respirar sin ningún tipo de dificultad.

El caso de este canino, llamado “Bravehart”, por su traducción “Corazón Valiente”, emocionó a todos en las redes sociales de la fundación, que publica los distintos procesos de recuperación que atraviesan los perros abandonados en estado crítico tras sufrir maltrato animal.

Según trascendió, al ver las imágenes en Facebook muchos usuarios consultaron para adoptar al cachorro, sin embargo, esperarán a que culmine su proceso de recuperación para que sea adoptado.

“Cuanto más fuerte hablemos contra el abuso, más conciencia llevaremos a los perros como Brave Heart.” esribió la fundación Saving Huey en su cuenta de Facebook. En un principio, el perro no podía ladrar, ya que no tenía del todo reconstruida la mandíbula. El video de sus ladridos ha resultado emocionante para todos los usuarios que no ocultaron su felicidad.