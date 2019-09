Le dijo "feo" a su perro, y la reacción fue genial

Una reacción que ha desatado risas en las redes sociales. ¿Quién dice que los animales no entienden cuando los humanos les hablan? Un video compartido en Facebook ha causado sensación entre los usuarios por la inusual reacción de un sensible perro que, tras escuchar que su amo le dijo “feo”, se quedó pasmado y luego se le fue encima para darle una lección por su atrevimiento. El registro se ha convertido en todo un fenómeno viral y muchos cibernautas no pueden dejar de ver las imágenes una y otra vez.

En el video de Facebook se aprecia a un joven que salió a pasear con su mascota para tomar un poco de aire. En lo que parece ser un parque, el muchacho sacó su celular y decidió grabar la broma que le quería jugar a su perro con la finalidad de conocer su reacción.

Al inicio del video, el chico no se guardó ningún elogio y mientras acariciaba a su perro con una mano no dudó en decirle cosas bonitas como “mi vida, mira a mi gordo hermoso”. Mientras el joven registraba las imágenes con su celular, el can reaccionó de forma positiva e incluso sacó la lengua varias veces en señal de conformidad.

Sin embargo, y según se ve en el video de Facebook, todo cambió cuando el chico cambió los halagos por un sonoro grito de “feo”. De inmediato, la expresión del perro cambió por completo y se quedó mirándolo fijamente. Tal era su impacto que unos segundos después intentó atacar a su amo. El joven, consciente de que su querida mascota se había enojado, solo atinó a disculparse con ella en medio de risas nerviosas.

Luego, el chico volvió a gritarle “feo” al animal, y ahora sí este no dudó en abalanzarse sobre su dueño para darle un escarmiento por haberlo llamado de esa manera. En el video de Facebook se ve que el joven tuvo que ponerse de pie para evitar que su perro lo ataque por haberlo insultado.

El video viral fue compartido en la página de Facebook del canal de TV de origen mexicano Telehit, de propiedad de Televisa Networks, y hasta la redacción de esta nota cuenta con más de 4.600 me gusta y cerca de 2.100 comentarios.