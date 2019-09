Juana del Valle Villagrán, la mamá de la víctima, dice sentirse culpable de lo que pasó porque ella insistió para que no falte.

"Tenía fiebre y no quería ir a clase", afirmó la mamá

En la mañana de sábado los pasillos del Materno Infantil están desiertos, a través de los ventanales algunas mamis que comparten un mate y su aflicción observan cómo el día avanza lentamente.

"Lo peor de todo es que apuñalaron y casi matan a mi hijo por un teléfono viejo y roto, que sólo sirve para hablar", dice Juana.

En la sala de espera de terapia intensiva e intermedia algunas personas esperan el informe médico.

Por el pasillo avanzan dos mujeres agobiadas que se sostienen del brazo y son acompañadas de un muchacho mayor de edad.

Juana del Valle Villagrán es la mamá del niño de 13 años apuñalado salvajemente por un adolescente que está preso, cuando llegaba a la Escuela de Educación Técnica Nº 2 el pasado viernes a las 7.15

Luisa Ramona González es la abuela que llegó de Caimancito y un hermano mayor oficial de la Policía Federal que al enterarse de lo sucedido volvió desde su destino a Jujuy.

Juana Villagrán agradece la presencia de El Tribuno de Jujuy y luego del saludo nos informa que su hijo agredido tiene una hermana melliza, que cumplen 14 años en octubre y que sus hijos en total son 9, incluida una niña de 9.

Sus primeras palabras son: "Me siento mal porque me había pedido no ir a la escuela y yo le dije que diera su examen y le pidiera al preceptor permiso", su voz se quiebra y las lágrimas ponen sus ojos brillantes.

"Si mi hijo no le quitaba el cuchillo este hombre lo habría muerto" afirma, "y lo peor de todo es que era un teléfono viejo, con el vidrio roto, sólo servía para llamar y por eso mi hijo casi pierde la vida", afirma la mujer.

La abuela Luisa Ramona señala que su nieto es chiquito y "no sé de dónde sacó fuerza" para enfrentar al agresor.

Juana, tranquila de saber que el "mellizo" como le dice, se encuentra bien, que se repone de las heridas, nos cuenta que "ayer pude hablar con él" acotando que "él me contó que el atacante primero lo apuñaló en la pierna desde atrás y cuando él giró le dio una puñalada en el pecho y otra en el estómago, es ahí que él forcejeó con el tipo y le quitó el cuchillo por eso se cortó la mano".

Nos cuenta que fue operado y que se está reponiendo pero que fue un golpe demasiado fuerte para alguien que no tiene enemigo, que es un excelente alumno.

Asimismo, agradece a los vecinos que lo cubrieron con una manta hasta que llegó la ambulancia.

Para finalizar la mujer reclama mayor presencia policial en toda la zona, "en el invierno es muy oscuro y esta no es la primera vez que sucede un hecho así, ya pasó algo parecido", afirma Juana contundente.

Los padres reclaman justicia y más vigilancia

En las primeras horas de la tarde los padres y directivos de la Escuela de Educación Técnica Nº 2 “Profesor Jesús Salazar” se reunieron con el jefe de la Unidad Regional 1, comisario mayor Héctor Benítez, quien se encontraba acompañado de los comisaríos de las seccionales 30º y 59º.

Al concluir la reunión los padres se mostraron molestos por la ausencia de autoridades del Ministerio de Seguridad afirmando que nuevamente se repite la historia ya vivida en otras oportunidades.

Los padres, acompañados de docentes y de los miembros del Centro Vecinal, manifestaron que se sienten totalmente desprotegidos con el accionar policial.

En todo momento recordaron que al inaugurarse la Seccional 30º entregaron un croquis con los corredores que utilizan los estudiantes.

La reunión que no duró más de veinte minutos motivó que los padres decidieran la toma del establecimiento cerrando sus puertas con un candado a la vez que reclamaban la presencia de un funcionario superior.

Cerca de las 15 se hizo presente el 2º jefe de Policía Juan Segovia que dialogó con los padres por espacio de una hora asegurando que a partir de mañana los alumnos y los docentes como los vecinos de la zona tendrán una mayor presencia policial en toda la zona.

El vicedirector del establecimiento David Janco afirmó a El Tribuno de Jujuy que “todos los reclamos se hicieron mucho antes de que sucedan estos hechos que nos causan mucha preocupación”.

Janco remarcó que “ahora le tocó a este alumno un hecho de extrema gravedad, pero no es el primero porque siempre roban en la zona, a tal punto que atacaron a una docente hace unos días atrás”.

“Permanecerá detenido el agresor”

Fuentes judiciales consultadas en la mañana de ayer afirmaron que el agresor permanecerá detenido por la gravedad del hecho.

La causa se encuentra en manos de la jueza María del Rosario Hinojo quien podría imputar a este adolescente de 17 años por “robo y homicidio criminis causa en grado de tentativa en concurso real”.

Vecinos del lugar afirmaron a El Tribuno de Jujuy que este muchacho tendría antecedentes policiales y que sería frecuente su presencia en un “aguantadero” de la zona.

Pese a que las autoridades judiciales se niegan a brindar detalles el autor del hecho que fue puesto a disposición de la Justicia podría conocer causa de imputación en las próximas horas y designar abogado defensor.

Al ser consultado el vicedirector Janco afirmó que es muy lamentable observar a los jóvenes de la zona circular drogados y que eso ya lo había denunciado en reiteradas oportunidades, ya que a los alumnos les roban especialmente los celulares y sus mochilas.