"Vivir aquí no es para mí, por eso me volveré a Jujuy"

La ilusión de recorrer nuevos caminos impulsada por el deseo de cumplir sueños de ruta llevó a Matías Gómez a mudarse, junto a su novia, a Nueva Zelanda.

Pese al orgullo que le provocó el logro y a las oportunidades que se le presentaron la procesión iba por dentro. El entusiasmo por lo logrado se fue desvaneciendo de a poco cuando el desarraigo le hizo sentir hasta los huesos la distancia que lo separaba de sus seres amados y su tierra.

El jujeño ya venía aplicando desde su larga estadía en Córdoba y durante 4 años para la Working Holiday para ir a Nueva Zelanda y una vez recibido de martillero y corredor público y ya de vuelta en Jujuy, como cosa del destino finalmente le salió la visa y tras pensarlo detenidamente durante 9 meses, decidió emprender el viaje.

"Hace 2 años y 4 meses que me fui de Jujuy, trabajé un año en Nueva Zelanda y empecé a viajar hace más de un año. El 15 de diciembre espero terminar de recorrer todo el sudeste asiático para luego irme a Australia a trabajar por tres meses para poder continuar viaje por Fiyi, Japón y China", comentó.

Pero ese no será el destino final, ya que el último viaje de esta etapa de su vida será de regreso a Jujuy.

Matías Gómez comentó que pese a las bondades que le ofreció Nueva Zelanda, la estabilidad económica y las oportunidades de viajar y conocer distintos puntos del mundo, nada se compara con su tierra natal.

"Cuando decidí irme fue muy difícil el tener que dejar todo, mi trabajo, mi familia y mis amigos. Al principio todo fue incertidumbre porque nunca había hablado inglés, sólo español jujeño pero afortunadamente todo se me hizo un poco más fácil gracias a mi novia. Ella me ayudó mucho, además que era sólo ella la que habla inglés", comentó.

Pese a que aprendió el idioma al que calificó como su "inglés coya", consiguió trabajo, eso no fue suficiente para sentirse cómodo en ese nuevo lugar.

Habiendo recorrido ya varias ciudades destacó que "los ingleses son muy fríos y la frialdad, a nosotros los sudamericanos, nos cuesta mucho", exclamó y agregó que por lo menos un 90% de los latinos en Nueva Zelanda decide regresar a sus países.

"En Nueva Zelanda podemos tener todo lo material pero yo en Jujuy tengo todo lo que quiero, mi familia, mis amigos, el carnaval, la juntada de los sábados y los partidos de fútbol. Allá es de donde me siento, por eso, junto a mi novia, decidimos volvernos", declaró.

"Vivir acá no es para mí, por eso me voy a volver a Jujuy. Desde donde esté siempre escucho la radio y leo los diarios argentinos y por la crisis económica que atraviesa el país, escucho que es mucha la gente que se quiere ir a vivir afuera, pero no es nada fácil", advirtió el jujeño.

Y continuó: "Estoy en una etapa de mi vida en la que me gustaría formar mi familia y hacerme mi casa y estar más tranquilo pero entendí que quiero hacerlo cerca de los míos, en Jujuy".

Extrañando la comida

El jujeño dejó saber que entre las cosas que más extraña de su provincia están la comida, las guitarreadas con amigos y un buen vaso de fernet. "La comida es lo que más se extraña, un bollo de Yala, un queso de cabra, las verduras, todo", exclamó.

Pero afortunadamente, lo que no le falta, y lleva consigo a donde sea que vaya, es el mate. "Sólo estuve dos meses sin mi mate cuando me quedé sin yerba en Nepal, pero conocí una chica que viajaba de Mendoza a Tailandia y me trajo tres paquetes, que por cierto ya estoy en el último", dijo preocupado pero tranquilo de poder conseguirla en Australia.

Más allá de los placeres culinarios, Matías destacó que lo que más extraña es a su "hermano que es mi gran amigo y a mi mamá con la que somos muy unidos", nombró también a sus tías y primos con los que espera reencontrarse pronto, pero todavía no especificó una fecha.