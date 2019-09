Memoria de la escuela de Huichaira

La escuela Nº 272 "Provincia de la Rioja" de la localidad de Huichaira llega este viernes a su siglo de vida. Carlos Gerardo Aparicio nos abre la puerta de su casa para contarnos de un tiempo más cercano, cuando era comisionado de Maimará y se levantó su actual edificio. Empieza su relato con la tonada lenta y memoriosa de nuestra gente, generoso con recuerdos que sabe patrimonio de los maimareños.

Empieza por decir que "le tengo un gran cariño a Huichaira por mis abuelos. De chico iba con ellos a la finca, con mi abuela Asunción Giménez de Aparicio, y mi abuelo Felipe Aparicio. Mi abuela se encariñó con las familias Sajama, Delgado, Quispe, que son los originarios de esa localidad. Ellos hacían de puesteros, cuidaban la hacienda, y a cambio mi abuela les daba lugar para que pastoreen la suya".

Recuerda que "uno se ha ido creciendo y seguí yendo. Estoy hablando del año cincuenta, que entonces era el río, y a la margen derecha, subiendo, se iba a buscar duraznos, unos duraznos con un sabor que ahora no existe. Alguna vez, hablando con el gobernador, ingeniero Carlos Snopek, me dice: "El único lugar que no conozco es Huichaira". "Vamos ingeniero, le digo, se va a dar ahí con unos cuantos cimientos, y me va a preguntar qué son".

Efectivamente llegan y le hace la pregunta, entonces Aparicio le responde que "a varios intendentes de Tilcara, comisionados municipales que eran entonces, les dieron la partida para la erradicación de escuelas ranchos, que era dinero de la Nación, pero no sé qué habrá pasado la plata en el camino y no se hizo absolutamente nada. Eso era por el ochenta y tres, cuando vuelve la democracia".

Entonces es que Carlos Snopek le dice que "quiero que hagamos la escuela, y firma que pase al Ministerio de Obras Públicas para que siga el correspondiente trámite. Personal de arquitectura hace la planificación, y peleando, peleando, hemos planificado un aula más, cocina, lavadero. Entonces hicimos un convenio. Yo era comisionado desde el principio de la democracia, y en ese mandato se hizo la escuela".

Nos dice que "eran escuelas nacionales, después se hace la transferencia. Funcionaba en un inicio en una casa, tenencia de la familia de don Desiderio Cruz. Yo le conocí, un señor caracterizado de ahí. Era una casa apta para que funcione y existe la casa todavía, cerca de un kilómetro y algo más, sobre la mano derecha. Empezamos la construcción a fines del 86, y la nueva escuela se dejó inaugurada en octubre del 87".

Dice que "con la terminación de la escuela, se inauguró la luz también, hasta ahí llegaba. Y se juntaba el agua de la acequia con un piletón, que con una bomba se traía el agua. La obra se hizo con personal de la Comisión Municipal de Maimará y obreros de Huichaira y, para resguardo del edificio, hicimos un convenio con Hidráulica de la Provincia, por lo que se hicieron las defensas de piedra embolsada".

De aquellos años recuerda a "doña Maura Cruz, y Pancho Cruz, el hijo, que eran personal de servicio. En ese tiempo había alrededor de quince a veinte chicos, pero llegar no era tan fácil, el camino era por arriba". Entonces pone sobre una mesa ratona las fotografías de la construcción y de la inauguración de la escuela, con el sello de Prensa de la Gobernación al dorso. Copiamos algunas: los discursos, el corte de cinta, el izamiento de la bandera.

Luego nos habla de algunos de "los maestros que trabajaron en la escuela de Huichaira, como la señora Amelia Giménez de Soto, una tía mía, eso habrá sido en la década del cincuenta. Y en la década del sesenta, también un pariente, Miguel Ángel Aparicio, el pintor. Su don de vocación hacía que hicieran el trayecto a pie, después ya en bicicleta y Miguel Ángel Aparicio al último se modernizó, e iba ya en una moto Gilera".

Recuerda que "en ese tiempo los municipios no contábamos con tantos recursos, no teníamos camiones, máquinas. Conseguíamos las hormigoneras viejas, el camión yo alquilaba porque el ripio de esa zona no era apto para la construcción, así que cruzábamos el río casi en la banda de Chicapa. Y con los ahorros por no pagar los viáticos del personal técnico, hicimos el dormitorio y la cocina para que viva la directora de la escuela. Yo le decía que no va a tener excusa para no venir el lunes, porque tenía su departamentito".

Olvido y presencias

Agrega que "por esas cosas de la política, asistí a una reunión en La Rioja, que entonces Carlos Menem era gobernador. Le digo que en la jurisdicción de mi pueblo hay una escuela que lleva el nombre de La Rioja, y me dice: "Ya vamos a ver cómo viene la cosa, qué te puedo hacer llegar". Pero después se olvidó".

Y nombra a las autoridades presentes el día de la inauguración: "El señor gobernador, ingeniero Carlos Snopek; el ministro de Bienestar Social, el doctor Eduardo Huascar Alderete; el diputado por el departamento de Tilcara, Horacio Gaspar; la diputada provincial Pilar Bermúdez; el presidente del Consejo General de Educación, Rubén Cari; el vocal del Consejo General de Educación, Carlos Benavidez; el intendente de Humahuaca, Antonio Cazón; el asesor del Ministerio de Gobierno, el señor Mulqui; los vocales de la Comisión Municipal, Simón Felipe Quispe y Eduardo Espinoza, y Jorge Jacinto Giménez, intendente de Tilcara".