Preocupación y malestar por la presencia de humo

Desde el 19 de junio del año pasado, familias del barrio 88 Viviendas de esta ciudad sufren a diario por el humo que invade sus hogares. Sucede que el vecindario está muy cerca del basural de la ciudad y aparentemente en horas de la tarde, personas desconocidas prenden fuego a la basura, esto hace insalubre la vida de los vecinos que deben encerrarse en sus casas e impedir que ingresen los olores y el humo.

Los vecinos del barrio ubicado casi al lado de la ruta 66, hace más de un año que realizan las quejas por que sufren desde el primer día que accedieron a estas nuevas casas, que se construyeron muy cerca del basural de la ciudad. En verano, deben luchar contra las moscas y después todo el año deben soportar el olor a plástico quemado. Un habitante del barrio, Darío Ruíz, dijo que "a partir de las 18 no se puede respirar aquí, pasa que a cien metros de acá está el basural municipal, miren a nosotros nos retiran la basura de aquí de la vereda y al rato todo vuelcan cruzando el puente y dicen que es la gente que recicla la basura, es la que quema todo, pero resulta que todo ese humo negro llega a nuestro hogar". Aparentemente el fuego casi siempre está encendido, pero luego en horas de la tarde, el viento cambia de dirección y eso provoca que ese humo producto de la quema, se traslade al barrio. La situación de molestia para las familias del lugar es tan grande, que algunos padres deben trasladar a sus hijos a otros lugares de la ciudad o visitar algún pariente, hasta que el humo se pase un poco. Las madres denuncian que sus hijos se están enfermando por el humo, ya hay varios casos de niños que van al hospital por inhalar el humo.

El vecino Ruíz también manifestó que "ya presentamos notas contando lo que sucede, a la Dirección de Medio Ambiente pero no hicieron nada, luego vimos a los concejales y lo único que ordenaron es que el basural se corriera unos 500 metros, pero eso duró unos 8 meses, pero luego volvieron a tirar la basura aquí cerca no más". Otra vecina del lugar, Carolina Martínez, dijo que "sentí que el humo se me quedó en la garganta, no podía respirar, de repente vi todo blanco y fui a parar al hospital, no soy la única, aquí también hay gente que tiene problemas respiratorios, aquí no podemos dormir con las ventanas abiertas por que no sabemos si vamos a despertar al otro día, en nuestra familia hemos optado por estar todos con barbijos, por eso quiero decirle a la persona que está a cargo de este problema que entienda que nos está perjudicando a todos, nos está mata

La ubicación

El barrio está ubicado entre la ruta 66 y el río Perico donde se vuelca la basura que luego es quemada y todo el humo afecta a las 88 familias que viven allí.