Preparan el Octubre Misionero en Jujuy

Jujuy tendrá la alegría de que confluyan en octubre el Mes Misionero Extraordinario con las festividades en honor a la Virgen del Rosario, de Río Blanco y Paypaya, por lo cual las peregrinaciones tendrán una fuerte impronta misionera.

Así lo resaltó ayer el obispo Daniel Fernández durante la visita que realizó al Taller de Formación Misionera que dictó el director nacional de Obras Misionales Pontificias (OMP) Argentina, Jorge Faliszek.

El referente nacional destacó que "este octubre misionero tiene su nombre de extraordinario porque nos hemos acostumbrado a que se reducía a la colecta el segundo domingo del mes y no pasaba nada de haber un gesto misionero. Entonces ya desde hace un año el Papa y luego todas las iglesias locales están hablando de vivir un mes especial donde queremos revivir la pasión por el Señor y por el pueblo".

El lema es "Bautizados y enviados" por lo que es "una misión cerca nuestro, desde la familia, desde la comunidad y cuando hablamos de bautizados ya no habla sólo de sacerdotes y religiosos; durante las últimas décadas se habla mucho de la visión de los laicos y el apostolado que no solamente se promueve porque realmente faltan muchos sacerdotes y consagrados sino también por su propia dignidad destacamos que hemos recibido el mismo Espíritu que Jesús, enviado y consagrado para proclamar el reino de Dios y al bautismo lo reducimos a veces a un acontecimiento social y no seguimos creciendo. Nuestra catequesis, nuestra formación en la Iglesia debería por mucho tiempo ayudarnos a descubrir lo grande que es ser cristiano en este mundo", dijo.

"Este mes misionero extraordinario busca despertar la conciencia de que soy responsable, llegar al encuentro con Dios, descubrir su misión cambia la vida", resaltó a El Tribuno de Jujuy.

El director nacional de OMP brindó instancias de formación en la Prelatura de Cafayate (Salta), en la Prelatura de Humahuaca y en la Diócesis de Jujuy fue no sólo la cita de ayer en el salón de la parroquia San Pedro y San Pablo -con invitación de la Pastoral Misionera de la Diócesis- sino también actividades en el Colegio Del Salvador y en el Colegio "Sagrado Corazón".

"Mucho entusiasmo"

A los animadores misioneros y miembros de distintas comunidades reunidos ayer monseñor Fernández resaltó que "a este Octubre Misionero lo queremos vivir con mucha fuerza, tenemos la gracia que octubre es un mes mariano así que en las peregrinaciones a Río Blanco, cada domingo vamos a rescatar el valor de la comunión con Cristo, de la Palabra de Dios, el testimonio de los santos y la entrega misionera".

El viernes se entregará al decanato Valles la cruz del discípulo misionero. Y anticipó que para el centenario de la coronación de la patrona de Jujuy y el cierre del trienio de la familia se hará una misión casa por casa en toda la Diócesis.

Infancia Misionera y Amazonia

El padre Jorge Faliszek es polaco, miembro de la Congregación Misioneros Del Verbo Divino que en Jujuy está presente en el Colegio Del Salvador, en Alto Comedero y Palpalá.

Misionero desde hace 23 años en Argentina “justamente cuando estuve en Jujuy hace dos años fui llamado a presentarme en Buenos Aires y coordinar en la misión en las 66 diócesis que tiene el país”, relató sobre su actual tarea como director nacional de Obras Misionales Pontificias (OMP).

De las cuatro obras misionales destacó los grupos misioneros y sobre todo la Infancia Misionera.

“En el país tenemos casi 16 mil miembros de la Infancia Misionera y está muy presente también aquí en Jujuy, gracias a los animadores. No colisiona nunca con la catequesis pero la complementa”, destacó el sacerdote.

En la víspera el taller brindado en el sur capitalino concluyó abordando el Sínodo que iniciará el 6 de octubre en Roma cuyo tema principal es la realidad amazónica y dos aspectos como son los nuevos caminos de la ecología y la misión. Sucede que la Amazonia no tiene su propio clero ni laicos preparados y uno de los gestos concretos ya decidido es enviar misioneros a Puerto Maldonado (Perú) donde estuvo hace un año el papa Francisco. “Queremos enviar sacerdotes, religiosos y laicos que por un tiempo prolongado sean hermanos solidarios. Serán varios años de escuchar, aprender, acompañar y ayudarlos a que crezcan”, resaltó el director nacional de OMP Argentina quien estuvo en la Amazonia misionando.