Tienen expectativas por el Día de la Madre

Jujuy tiene una característica particular y es que presenta una baja rotación de clientes ya que se trata de una provincia con pocos habitantes y particularmente en el caso de la capital presenta muchos competidores en una misma calle.

Ante esta situación los comerciantes esperan ansiosos las celebraciones tradicionales que resultan claves para hacer picos de venta, entre ellas las Fiestas de Fin de Año, Día de la Madre, Día del Padre, etc.

Sin embargo, el Día del Niño fue la excepción este año ya que las ventas se mantuvieron dentro de los parámetros normales bajando los ánimos de las tiendas de electrodomésticos.

"El Día del Niño no fue lo que esperábamos. Se trataba de una fecha pico que todos esperábamos fuera buena por lo que teníamos en stock todos los productos de máxima rotación como tablets, notebooks y Play Station pero no fue así", informó el gerente de una de las cadenas ubicadas en el centro capitalino al considerar que la causa pudo haber sido que "antes de la devaluación las Play Station valían $ 24.000 y ahora valen $ 35.000, un incremento que no sólo se notó en el precio de contado sino también en cuotas", haciendo imposible la compra.

Es ante este triste panorama que los gerentes y encargados consultados por este medio coincidieron en que "esperamos que este Día de la Madre sea mucho mejor en lo que respecta a las ventas" pero sin dejar de mostrarse preocupados ante la falta de stock por la que están atravesando algunos de los comercios.

"Esperamos que para el Día de la Madre aumenten las ventas y que tengamos mercadería porque de nada sirve tener ofertas y no tener variedad de productos y de marcas para ofrecer", expresó un encargado de venta a la vez que especificó que "en nuestro caso nos faltan lavarropas y cocinas, cosas que no pueden faltar en el hogar y que generalmente son los artefactos que más se venden para esta fecha", cerró.

Esperanzados en revertir su situación durante el último trimestre del año, ya que consideran algunos a septiembre como un mes bastante duro para el comercio debido a que la gente se encuentra abocada a la Fiesta Nacional de los Estudiantes, los comercios destacaron las facilidades de pago que ofrecen.

"Tenemos más diversidad de pago y facilidades para el cliente, ofrecemos 12 y 18 cuotas sin intereses durante todos los días de la semana gracias a los programas Ahora 12 y 18 como así también 3, 6 y 9 cuotas sin interés con tarjetas locales que se suman a los créditos personales", destacaron los comerciantes.

Significativo repunte en el comercio electrónico

Muy diferente a la de los comercios tradicionales es la situación por la que está atravesando el eCommerce (comercio electrónico) en la Argentina que en los primeros seis meses del año facturó $ 152.619 millones de pesos, lo que representa un incremento del 56 % con respecto al mismo período 2018.

Así lo informó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace) quien dio a conocer también que en el primer semestre 2019 se vendieron 56.5 millones de productos a través de 41.9 millones de órdenes de compra.

Cada vez los usuarios se muestran más activos en los sitios de eCommerce ya que el tráfico registra un incrementó del 20% que el Mid 2018, alcanzando 2.1 millones de sesiones en lo que va del año. Asimismo, demuestra un importante crecimiento tanto en las búsquedas como en las compras a través de dispositivos móviles, el tráfico a través de esta herramienta fue de un 71%, mientras que las compras efectuadas representaron un 50%.

Según el informe, 9 de cada 10 personas ya compraron alguna vez online, y 7 de cada 10 lo hicieron en el último año. Esto refleja que nos encontramos ante una industria cada vez más madura y confiable, siendo que cada vez más argentinos eligen el canal online y expresan que sus experiencias de compra online son altamente satisfactorias.