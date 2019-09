IVA y Ganancias, dilemas para Alberto Fernández y los gobernadores

Los cambios en el IVA -su eliminación para 14 alimentos de la canasta básica- y en Ganancias -una suba del 20% del mínimo no imponible- tienen un elemento adicional: vencen el 31 de diciembre, es decir, cuando el próximo presidente esté ya en funciones.

Y uno más: cualquier decisión respecto de las medidas tendrá consecuencias inmediatas, directas y explosivas. Si fuera elegido Fernández y dispusiera una marcha atrás, podría golpear a la clase media (por Ganancias) y a la clase baja (por el IVA) a la vez. Y eso, apenas días después de haber pisado la Casa Rosada.

Si, en cambio, prorrogara las modificaciones, Fernández tendría un primer conflicto fuerte con los gobernadores, a quienes se cansó de llamarlos "socios" y "aliados fundamentales". Es un escenario que vislumbran en el búnker de la calle México. "Estamos esperando que Macri resuelva las cosas en lo que le queda de gestión. Pero lo del IVA y Ganancias está dentro de las bombas que probablemente nos deje", admitió a LA NACION un colaborador estrecho de Fernández.

El enojo de los gobernadores por los cambios impositivos derivó en presentaciones de 15 provincias ante la Corte Suprema. Cada una litigó por su cuenta, pero expusieron argumentos comunes. El principal, que los decretos que contienen las medidas son inconstitucionales porque el Poder Ejecutivo no puede apelar a esos instrumentos para legislar en materia tributaria.

Más allá de que la Procuración ya opinó que la Corte es competente, los jueces del máximo tribunal dejaron trascender que no prevén ocuparse del tema en lo inmediato. Apuestan a que sea "la política" la que resuelva la controversia, acaso para no "recibir" a Fernández, si fuera el nuevo presidente, con un fallo como el que dos días después del ballottage de 2015 obligó al Gobierno [a Macri] a devolverles a las provincias el 15% retenido por la Anses.

Tampoco el Congreso prevé intervenir. En principio, porque los decretos que rebajaron Ganancias y eliminaron el IVA son simples, es decir, no deben sortear el examen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que, de todos modos, nunca dejó sin efecto un DNU.

Caso por caso

Distinta es la situación del decreto 566/19, con el que el Gobierno congeló el precio de los combustibles, que sí es de necesidad y urgencia. En el caso de esta decisión, que también enfureció a los gobernadores, la Casa Rosada apuesta a negociar con los gobernadores afectados: Omar Gutiérrez (Neuquén), Mariano Arcioni (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Manuel Urtubey (Salta).

También para el IVA y Ganancias, como hizo a lo largo de toda la gestión, el Gobierno apelará a la negociación "caso por caso". Es decir, no tomará decisiones que compensen a las provincias en conjunto. "No va a haber medidas uniformes. Vamos a atender la situación particular de cada provincia porque no todos tienen la misma holgura fiscal", dijeron a LA NACION cerca del ministro del Interior, Rogelio Frigerio. El propio ministro blanqueó la estrategia en público el viernes en Misiones, durante un encuentro con el gobernador Hugo Passalacqua. "Entiendo que las medidas no van a tener mucha repercusión en las finanzas provinciales, pero si la tuvieran y nos equivocamos, nos vamos a sentar con las provincias a ver cómo lo resolvemos", se atajó.

Pese al discurso oficial, por lo bajo, la mayoría de los gobernadores del PJ se quejan de que el Gobierno no les dio ninguna señal de que esté siquiera evaluando compensar las pérdidas por los cambios en IVA y Ganancias, que calculan en más de $50.000 millones. Es más, están seguros de que no habrá ningún movimiento en ese sentido. Aunque aseguran que seguirán "presionando" para que sea Macri el que "se haga cargo", admiten que, si Fernández resulta elegido, el tema terminará sobre su escritorio de la Casa Rosada y que formará parte de la agenda más urgente. "Confiamos en que Alberto va a resolver distinto a Macri, sin perjudicarnos. Pero que el tema va a seguir es seguro", dijo uno de ellos a LA NACION.