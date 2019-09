Gimnasia empató con Tigre en su estadio

Cuesta analizar el empate de anoche entre Gimnasia y Tigre por la cuarta fecha de la Primera Nacional. Es que en el "23 de Agosto" hubo una jugada puntual que pudo definir la historia. O no. Todo quedará en especulaciones, pero lo único concretó fue que el árbitro Diego Ceballos ni su asistente Maximiliano Castelli vieron el claro penal de Alcoba sobre Diego López. El central visitante le pegó un codazo al jujeño en plena área, pero increíblemente no se cobró la pena máxima. Y si bien no era necesario recurrir a las imágenes de TV por la violencia del golpe, después no hubo más dudas al respecto.

Previa a esta acción que se produjo a los 35 minutos de la etapa inicial, el "lobo" había mostrado una interesante imagen ante el "gran" candidato a ganar la Zona 2.

El último campeón de la Copa de la Superliga propuso un juego ofensivo, tratando bien la pelota y abriendo la cancha. El local no se achicó nunca y fue saludable.

Es más, entre Busse y Castillejos armaron una jugada a puro toque que casi terminó en festejo "albiceleste".

Después del "no penal", el equipo de Herrera mantuvo el espíritu y atacó con autoridad.

En la primera jugada tras el descanso, Sánchez cabeceó al gol tras un córner y de milagro la pelota no ingresó. El conjunto de "Pipo" Gorosito hizo bien las cosas a la hora de la contención, pero no tuvo ideas claras arriba. Enzo Díaz jamás sintonizó el mismo dial que Montillo o "Cachete" Morales.

Eso sí, a medida que fueron pasando los minutos, Gimnasia en su afán de buscar la victoria se descuidó y padeció un par de contragolpes que podrían concluido con la pelota dentro del arco defendido por el seguro Morel, quien cada vez está más afianzado. Díaz y Morales tuvieron sus chances, pero hubiese sido injusto. El 0 a 0 estaba marcado a partir de los 35' del PT.

Apoyo a Raúl Ulloa

Para las elecciones que se vienen en Gimnasia, la idea de la agrupación “Celeste y Blanca” encabezada por Raúl Ulloa es contar con gente identificada con el club. Convocó a exhistóricos dirigentes como así también a hijos de quienes hicieron grande el “lobo”: “Gallego” Alonso, Manuel Torrente, Doroteo Fernández, entre otros. Ahora se sumó Martín Lozano Yufra, nieto de Aníbal Yufra (amplia trayectoria en Gimnasia como en la Liga Jujeña) y bisnieto de Tomás Yufra (primer socio y fundador de la entidad “albiceleste”).

Al enterarse del lanzamiento, Lozano Yufra se comunicó con el ingeniero para coincidir con los objetivos trazados. “Comparto plenamente su manera de ver la situación actual del club. Estoy agradecido y orgulloso de haber nacido en Jujuy y ser hincha del "lobo’ al igual que usted. Pienso que se debe defender con mucho orgullo y responsabilidad los intereses de Gimnasia, sobre todo en Buenos Aires”, sostuvo.

Y agregó que “me gustaría sumarme desinteresadamente a la línea de trabajo de la agrupación. Si bien hace tiempo lo venía pensando, hoy estoy convencido más que nunca de que me gustaría estar en esta nueva etapa. Sería un gran desafío y una gran experiencia de pertenecer a la familia íntima del club, representando humildemente a los Yufra dentro de la entidad”.

Lo bueno

La actitud de Gimnasia de buscar el partido siempre, sin importar la jerarquía del rival y sabiendo inclusive que podría quedar expuesto a los contragolpes como sucedió en un par de veces.

Lo malo

En el segundo tiempo no tuvo la pelota en los pies como en la etapa inicial, entonces el “lobo” corrió mucho más de lo que jugó. Tigre aprovechó el momento, pero no pudo lastimar.

El árbitro

El polémico Diego Ceballos cometió un grave error al no cobrar un penal de Alcoba sobre Diego López. El central visitante le pegó un tremendo codazo en el área chica. Todos reclamaron.

Lo que viene

El próximo sábado, a las 15.30, Gimnasia visitará a Defensores de Belgrano por la quinta fecha de la Primera Nacional. El partido se jugará en el estadio “Juan Pasquale” en el barrio de Nuñez, Buenos Aires.