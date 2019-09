Exitoso desarrollo de la segunda edición

El cierre de la segunda edición del rally raid "Jujuy Adentro" fue una fiesta del deporte motor. La general quedó para Esteban D'Agostino y Elías Arabe.

La última etapa fue pura adrenalina. Los tiempos para quedarse con la general entre autos, motos y cuatriciclos, estaba cerrada. Por eso apenas partieron desde la Ciudad Cultural, surcaron a toda velocidad el río Grande hasta la localidad de Lozano.

D'Agostino picó en punta, dominó los tiempos desde el inicio y supo mantener esa ventaja sobre Javier Navarro y Nicolás Abregú, sus más inmediatos perseguidores, ambos con sus respectivas motos.

Después de Lozano por la vieja ruta subieron hasta el puente Negro y llegaron a la zona de las Lagunas de Yala. Navegaron en dos especiales donde otra vez los cronómetros para cada categoría fueron parejos.

En el final, D'Agostino acompañado por Elías Arabe terminaron festejando la victoria de la categoría autos y la general.

Más allá de los resultados, la segunda edición de la prueba que tuvo la modalidad Rally Raid Navegación off Road, tuvo el éxito esperado por parte de los organizadores.

Hubo mayor cantidad de corredores y sobre todo un importante nivel con pilotos que normalmente corren en el Canav, Campeonato Argentino de Navegación, por lo tanto tienen experiencia en este tipo de competencia.

Además, la geografía jujeña es ideal para este tipo de carrera, cada etapa tuvo un condimento diferente, por eso no faltaron las caídas y los accidentes de los pilotos.

Para ajustar los horarios de salida, pero el retraso fue producto de la inexperiencia de los organizadores, sin embargo, nada opacó el gran fin de semana que se vivió con esta competencia.

Los pilotos después de la entrega de premios partieron a sus respectivos lugares de orígenes con la promesa de poder volver al próximo año para la tercera edición. La conformidad por la atención recibida y sobre todo la posibilidad que se les dio de pasar un fin de semana a pura adrenalina.

También se vivió un clima de compañerismo, porque estas pruebas tienen mucho de solidaridad, similar a la competencia del Rally Dakar.

En el final con agasajo de por medio, se bajó el telón de una competencia que promete seguir creciendo en todos los sentidos posicionando a la provincia como un punto importante de las competencias de navegación off road.

Las posiciones



POR EL RÍO GRANDE / PASARON LAS MÁQUINAS DURANTE LA TERCERA ETAPA DESARROLLADA AYER.

Con la presencia de Javier De Bedia, Antonio Fermi, los pilotos, familiares, se realizó un reconocimiento a todos los corredores con una medalla de “finisher”.

En la categoría motos, el ganador fue Nicolás Abregú, en el segundo lugar quedó Javier Navarro y tercero completando el podio, Alejandro Moreno.

En cuatriciclos se impuso Juan Alcorta mientras que en el segundo puesto quedó Lucas Fleury, al tiempo que tercero terminó Marcelo García.

En la categoría de autos ganó Esteban D’Agostino acompañado por Elías Arabe y en el segundo lugar culminaron Mariano De Bedia y Jorgelina De Bedia.

Por último, la general fue para el piloto que corre con la bandera de Jujuy, D’Agostino.

Párrafo aparte para el público jujeño que en diferentes puntos del circuito a lo largo del fin de semana se ubicó respetuosamente y con el cuidado debido para no opacar la fiesta “tuerca” y disfrutarlo como se merece.

Fueron largos kilómetros que recorrieron en las tres etapas, la exigencia del suelo jujeño quedó registrado con el abandono de varios pilotos.

El desafío es seguir mejorando, que el rally raid “Jujuy Adentro” siga creciendo, para eso tendrán que ajustar detalles, aunque nadie se quejó y los corredores quedaron muy conformes con lo vivido. Pero la próxima edición que ya fue confirmada se va a realizar, tendrán que seguir perfeccionando todos los aspectos que demanda una competencia de estas características, porque seguramente sumará mayor cantidad de pilotos.

Esteban D’Agostino



ESTEBAN D’AGOSTINO / CORRIÓ JUNTO AL JUJEÑO ELÍAS ARABE EN LA TOYOTA.

En camionetas Esteban D’Agostino se quedó con el primer lugar acompañado por Elías Arabe, su compañero de equipo hace un año en el Campeonato Aregentino de Navegación. Sin embargo, el piloto nacido en Buenos Aires tiene una particularidad, es un enamorado de Jujuy y corre siempre representando a la provincia.

Por eso, ganar el “Jujuy Adentro” para D’Agostino fue como “ganar en casa”, precisó. “Muy contento primero porque se pudo concretar esta linda competencia "Jujuy Adentro’, fue muy importante para la competencia de modalidad off road, los pilotos disfrutaron mucho, tuvimos un prólogo muy entretenido y duro, apenas 17 kilómetros de mucha dureza y mostró lo que es correr en Jujuy”, comentó ante El Tribuno.

El ganador de la segunda edición del rally raid jujeño contó: “No soy jujeño pero elegí Jujuy y Jujuy me aceptó, así me siento, navegamos con la aplicación del Canav, Campeonato Argentino de Navegación, con lo cual fue algo similar, tuvimos etapas muy complicadas, exigentes”, prosiguió agregando que “Jujuy no solo por su paisaje, su gente, la calidez, es único, para mí es correr en casa, algo inigualable, tiene un potencial realmente grande para el off road, para estas competencias de navegación fue del camino, es fantástico”.

D’Agostino y todos los pilotos vivieron una aventura a lo largo del fin de semana, “una vez que nos entregaban la hoja de ruta sabíamos que venía por delante una aventura única, disfrutamos desde la largada de la competencia, todo te sorprende y lo vas solucionando en el momento que te aparece”, comentó al tiempo que agradeció a los pilotos que llegaron.

“Balance positivo”, dijo Javier De Bedia

UN RENAULT 4 / FUE PROTAGONISTA DE LA PRUEBA DURANTE EL FIN DE SEMANA.

Después de la segunda edición del rally “Jujuy Adentro”, Javier De Bedia, integrante del Automoto Club Jujuy, hizo un balance “muy positivo”. Sucede que “superamos las expectativas y esto va a seguir creciendo”, apuntó.

El dirigente manifestó: “Tuvimos una nutrida participación, la exigencia de la prueba provocó que en la segunda etapa varios competidores abandonaran, siete en total, pero eso también es parte de la competencia, estos caminos son muy duros, pero lindos, divertidos, la gente que vino a correr estuvo contenta, no tuvimos ningún problema más allá de los accidentes y sin consideración”.

De Bedia contó una anécdota de lo sucedido en la segunda etapa, “apenas terminamos comenzaron a pedirnos que hagamos otra, en la segunda etapa se perdió un cuatriciclo, cuando nos contactamos le dijimos que se quede donde estaba, a todo esto se había comido un plato de locro no sé donde, cuando baja de la camioneta en San Antonio nos dice: "Esto es hermoso, hay que repetirlo’, cualquier otro llegaría renegando”, subrayó dejando claramente que los corredores disfrutaron a lo largo del fin de semana la carrera. “Mucha camaradería entre los competidores, sin problemas”, remarcó. “Jujuy Adentro” debe ser una fecha obligada para la actividad del rally raid, “esperemos que sea así, esto habrá que seguir trabajando, tuvimos más de 20 inscriptos, un buen número”. El directivo del Automoto Club Jujuy agradeció el apoyo recibido de empresas de la provincia, del Gobierno a través del Ministerio de Turismo, la Asociación Argentina de Volantes, el CFI, empresas conocidas del medio.