Maradona saludó a una multitud platense

Diego Armando Maradona, flamante técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, aseguró ayer que se sintió "en el cielo", y que tuvo contacto con su difunta madre cuando ingresó al estadio "Juan Carmelo Zerillo" en su primer entrenamiento al frente del "lobo" platense.

"Hoy me sentí en el cielo. Cuando entré a la cancha estaba hablando con ella", dijo Maradona en referencia a su madre, Dalma Franco, conocida como la "Tota", cuando pisó el césped del estadio de Gimnasia, en el que hubo más de 20 mil fanáticos.

"Viví muchas cosas hermosas, el nacimiento de mis hijas, mis hijos, el corazón creía que se me iba a reventar, y hoy, por ayer, cuando salí a la cancha me pasó lo mismo, pero alguien de arriba me frenó, no quiero hacerme el llorón", comentó.

"La único que quiero es agradecerle al presidente Gabriel Pellegrino, a Cristian Bragarnik, al "Bocha" Valeri y a Víctor Stinfale también por haberme traído a visitar a mi mamá una vez", continuó el "Pelusa", visiblemente emocionado.

Además, dejó en claro que no promete "nada", como DT del "lobo", equipo que se encuentra en la última posición de los promedios, y que se tomará el lunes para "confirmar todo el cuerpo técnico", de cara al partido ante Racing, por la fecha seis.

"No soy mago, no prometo nada, con el recibimiento de hoy sería suficiente, yo quiero más, le dije al presidente quiero tomarme el día de mañana para confirmar todo el cuerpo técnico antes del partido", dijo.

El excampeón del mundo con el seleccionado argentino en el Mundial de México 1986 acusó a Julio Humberto Grondona, expresidente de la Asociación del Fútbol Argentino, de haberle cerrado las puertas para dirigir en el fútbol argentino.

"Esto puede ser un punto de partida, estoy dispuesto a hablar con Claudio Tapia, presidente de AFA, no tengo problema, dije cosas que por ahí no cayeron bien", expresó el mejor futbolista de la historia.

"Quería abrirle la puerta ahora que soy parte del fútbol argentino porque cuando estuvieron los otros, haciendo referencia a Julio Grondona, yo no estaba en la carpeta de nadie porque lo obligaban ellos", sentenció. "Varios dirigentes del fútbol argentino me dijeron que me habían querido buscar como técnico después del mundial (Alemania 2006) pero que me tachaban".

Gabriel Pellegrino

El presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, Gabriel Pellegrino, reveló ayer que el plantel se puso “muy contento”, con la decisión de contratar a Diego Armando Maradona como entrenador y que para ellos “no había otro” para el cargo.

“Desde que salió el rumor los jugadores me preguntaban si era verdad y yo no los quería desilusionar. Después de la confirmación se pusieron muy contentos porque después de Maradona no había otro”, manifestó Pellegrino en declaraciones a Télam antes de la presentación del “Diez” como flamante director técnico del “lobo”.

“Después cuando les confirmé que arrancaba, les encantó. Superó todas las expectativas”, agregó el mandatario “tripero”.

Por su parte, el vicepresidente Claudio Moretto aseguró que el día de ayer “quedará en la historia”, del club y agregó “el Diego en el "bosque’ era un sueño”, puntualizó.