Un jubilado denunció a la Anses por su sueldo

Un jubilado de 79 años denunció que su sueldo fue retenido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), luego que él iniciara trámites para acogerse al régimen de Reparación Histórica y hasta la fecha los empleados del organismo no dan respuestas ni brindan solución para el damnificado.

Se trata de Domingo Romitti, un hombre que aportó más de 35 años de servicios y se jubiló tiempo atrás como capataz artesano del ferrocarril, quien días atrás denunció penalmente al director de la Anses, luego de tomar conocimiento que el encargado en la provincia del organismo nacional había resuelto retener el retroactivo, estando la sentencia y liquidada la Reparación Histórica, además de la decisión de no pagar el haber correspondiente al mes de agosto.

"Tengo casi ochenta años y prácticamente toda mi vida trabajé y aporté religiosamente mi jubilación. Lo que gano es muy poco y no me alcanza ni para pagar mis medicamentos y darme con la noticia de que mi sueldo está retenido y desde Anses no me saben explicar el motivo, me tiene muy preocupado", dijo Romitti.

"Desde que me jubilé, cobro muy por debajo del monto que por derecho me corresponde, fue entonces que inicié el juicio correspondiente por retroactivo y reajuste de haberes previsionales en el expediente Nº 316/11 contra Anses, quien apeló la resolución radicada en el Juzgado Federal".

Al respecto, El Tribuno de Jujuy dialogó con Fernando Bóveda, representante legal del denunciante, quien manifestó que se hizo presente en las oficinas del organismo nacional para tomar conocimiento de la situación y fue informado que "el pago del retroactivo había desaparecido de pantalla y que el beneficio estaba inhabilitado", y cuando se solicitó el informe del procedimiento se le dijo al letrado que "se había tomado la decisión de no pagarlo, sino por otros medios y que la fecha de cobro de sus haberes es incierta", pero no están explicadas las razones de suspensión de cobro de su sueldo.

"Sufro de presión alta y este mes no pude comprar los remedios porque no tengo dinero, no tengo ni para comer y con la edad que tengo, me hacen ir casi todos los días a Anses para ver mi situación y los empleados no me saben explicar por qué tengo mi sueldo retenido", dijo el hombre.