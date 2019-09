Terrenos pantanosos, heterogeneidad, frivolidades...

Entramos en terrenos pantanosos. Quedan 48 días para las elecciones y transitamos la que puede ser la última campaña electoral del año. Si se cumplen los vaticinios, es probable que después de múltiples elecciones, nos ahorremos el garrón de tener que volver a votar en noviembre. La fórmula Fernández/Fernández se perfila para repetir las cifras de las Paso y quizás hasta las mejore. Sin embargo, la fórmula Macri/Pichetto, no se entregará sin pelear, y hasta aseguró el Presidente que las Paso no existieron. Los cristinistas envalentonados por el resultado de las primarias se comportan como ya electos. Los macristas envalentonados por la calma -inestable pero calma al fin- de los mercados, apuestan a empardar el 27-0 y ganar en noviembre. Es tal el envalentonamiento de ambos que pierden de vista que el país camina por la cornisa, no trepidan en actuar como si viviésemos una realidad que les permita esos lujos. Jujuy no es la excepción: nuestra provincia, con todos sus problemas a cuestas, también se ve metida en cuestiones que arañan superficialmente la realidad, sin atacar los temas de fondo.

El Presidente ante su estado mayor -cada día más heterogéneo-, reconoció con dolor: "Me han mentido, hemos sido engañados" con respecto a su proyecto de reelección. Convencido de que le estuvieron mostrando "el diario de Yrigoyen", ahora dijo que hay que dejar de confrontar, no sumar incertidumbre y estabilizar la economía. Abjuró del catecismo "duranbarbista" que lo tuvo tres años y medio sosteniendo la grieta y subiendo al ring a CEFK. El control de cambios llegó para quedarse un tiempo y quizás deba ampliarse dentro de unos días. La pobreza y la indigencia crecen y la industria y el consumo en caída libre, no parecen justificar el optimismo de los que están en Juntos por el Cambio. El presidente virtual, en España trató de mostrase todo lo moderado que no es acá. Volvió a cargar contra los jueces "usados para perseguir políticos" pero aclaró: "No voy a hacer nada por la libertad de nadie ni a presionar a ningún juez". Su tropa, también peligrosamente heterogénea, tenía orden de callar pero la sensación de victoria y revancha les ganó. Juan Grabois lanzó su idea de una reforma agraria, Felipe Solá propuso recrear la Junta Nacional de Granos. Hebe de Bonafini dijo que "María Eugenia Vidal es una asesina porque está matando de hambre a los niños de Buenos Aires". Como si esto fuese poco, el exembajador en El Vaticano Eduardo Valdez, candidato a diputado, hizo pública su invitación "al ciudadano Jorge Bergoglio, no al papa Francisco, para que venga al acto de asunción de F&F en diciembre". Cada dirigente carga un intríngulis político que vale mencionarse.

Mauricio Macri flota sobre las turbulentas aguas de la alianza oficial. Marcos Peña y Elisa Carrió -sus primeras espadas- dilapidan consenso cada vez que hablan. Los gobernadores radicales formalmente integrados siguen fuera de las decisiones. El ninguneo del PRO a sus socios -que nunca gobernaron-, hoy les deja un saldo peligroso: ridiculizaron a la CC y pueden quebrar a la UCR. El gobernador Jujeño Gerardo Morales está en esos aprietos. Muchos hoy lo acusan de haber sido "demasiado macrista" y eso complica la batalla que deberá dar por el control y la conducción de la UCR nacional. En esa interna radical, que puede ser impiadosa, deberá vérselas con el mendocino Alfredo Cornejo -que será senador-, con Ricardo Alfonsín y Juan Casella, furiosos anti-PRO desde hace años. No puede el GM descuidar ese territorio, porque para los cuatro años que comienzan en diciembre, su posicionamiento político nacional tendrá mucho que ver en los destinos de Jujuy. Un episodio extraño cobró notoriedad nacional. Luli Zalazar, la nueva "influencer política" (así la presentó Marcelo Tinelli en "Showmatch" por sus sorprendentes anticipos periodísticos acertados con precisión), tiró la bomba: "Un importante gobernador del noroeste comprometerá judicialmente a Macri con una megalicitación" twiteó y repitió en vivo la vedette. "¿Morales?" preguntó el conductor. "Puede ser" respondió la diva. "Hay ahí un tema con los chinos", profundizó. Todo jujeño al enterarse identificó a Cauchari, megaproyecto y piedra angular de la gestión del GM. Ninguna de las fuentes consultadas reconoció haber visto el programa.

Alberto Fernández también tiene corrientes encontradas mientras flota en la superficie del Frente de Todos: la sombra de Cristina Elisabet Fernández desde ya excede el espacio de un vicepresidente y nadie duda que es la verdadera jefa del modelo que viene. Dispuesta a retomar el liderazgo, ya marcó cercanías con antiguos aliados y lo ratificó en una charla con el expresidente de Paraguay, Fernando Lugo. "Hay que establecer un nuevo contrato social. Recuperar los espacios cedidos en Latinoamérica para que el liberalismo no vuelva nunca más". Claramente reinstaló el sueño del "tercer movimiento histórico" truncado varias veces. Alberto también flota sobre La Cámpora, que no cederá espacios, sobre los incendiarios del "club del helicóptero" que aprietan el acelerador sin medir consecuencias. Y sobre Sergio Massa que ajusta las clavijas cada día. Al peronismo de Jujuy precisamente, sus pretensiones le generan un temblor. Dicen que el tigrense presiona para que se voltee la lista que surgió de las Paso, ya oficializada por el sistema D’Hont, se reconozca sólo a la lista de Carolina Moisés -que salió primera- borrando a los electos Ferreyra y Santillán. Así colocaría en segundo término a un hombre de su riñón, en la seguridad de obtener dos bancas el 27-O. El presidente del PJ Rubén Rivarola, dialogó en Buenos Aires horas atrás con el dirigente Juan Pablo Cafiero y con el presidente José Gioja. "Ambos elogiaron la unidad y la victoria peronista de Jujuy" aclaró, pero dijo no conocer detalles de los presuntos movimientos políticos que puedan darse al nivel de la Justicia Electoral Nacional. "Sí, expresé en Buenos Aires la satisfacción porque el pueblo de Jujuy, desilusionado por haber intentado un cambio sin éxito, le devolvió los votos y la confianza al PJ, y es algo que debemos respetar y cuidar", enfatizó.

Terreno pantanoso fue la sesión en la Legislatura: La mayoría oficialista impuso temas de gran cuestionamiento político y social: aprobó la cuenta unificada con la que el Poder Ejecutivo controlará la plata de organismos autárquicos, las remesas con destinos específicos como el fondo de los tabacaleros e insólitamente también del Legislativo y Judicial, comprometiendo aún más su independencia; rechazó aclarar la obligatoriedad de un seguro de sepelios a través del ISJ, que ya generó innumerables denuncias y reclamos. Apretó insólitamente por el ingreso de dos pedidos de juicio político -formulados por dos "ciudadanas comunes". Los pedidos fueron para el fiscal general del Poder Judicial, Alejandro Ficoseco, y el otro para el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Los integrantes del organismo acusados son: la presidente Nora Milone, y los vocales René Barrionuevo y Mariana Bernal. Una ciudadana de apellido Flores se presentó a las 9.43 y otra de apellido Velázquez a las 9.44 y con la sesión empezada el diputado Luciano Rivas (UCR) pidió que ingresen y de inmediato se aprobaron y tomaron estado parlamentario. "Esto habla de una cuestión preocupante como el apriete o toqueteo a instituciones que tienen que ver con el control del Poder Ejecutivo", denunció Débora Juárez (I). "Ejercen formas coercitivas para disciplinar a los distintos poderes. Más allá de quienes sean los miembros es delicado por la forma que se toma y cómo se ejerce", sentenció Javier Hinojo (PJ). "Están intentando a las apuradas y a las escondidas, acomodar las cosas para lo que viene. Pretenden ver si los pueden cambiar porque tienen que juzgar la gestión de este Gobierno, que no rinde cuentas y quiere sacar cuestiones sin control. Esta historia tiene el objetivo de que ellos mismos se revisen", bramó lapidario Alberto Matuk (PJ). Las jugadas hicieron andar al oficialismo por el borde exterior de los límites de la República y la Democracia. Gravísimo.