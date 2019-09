¿Fenómeno paranormal? Denuncian que una menor fue poseída por un espíritu en Alto Comedero

¿Los fenómenos paranormales existen?. Es una pregunta que siempre estará en debate y será tema de conversación en más de una ocasión, ya sea en reunión de amigos o en reuniones familiares. Apariciones y poseídos, son cuestiones que jamás desaparecerán de las charlas cotidianas.

Dentro de este contexto, en el barrio de las 150 Hectáreas denunciaron que una menor de 12 años fue "poseída" por un espíritu, que le ordenó que se auto lesionara. En momentos en que la menor se golpeaba contra las paredes y los muebles, esbozaba gritos como "en mi mente me dice una voz que nadie me quiere y que me mate".

Escalofriante escena para la familia que presenció este hecho, que ocurrió en la casa de la tía de la menor donde ésta y su madre se encontraban de visita en este sector de las 150 Hectáreas del barrio Alto Comedero.

Los hechos

Cerca de las 10 de la noche, la menor comenzó con estos episodios. Se levantó del lugar donde dormía con sus hermanitos y se golpeó la cabeza contra la mesa y las paredes, al mismo tiempo que gritaba que nadie la quería y que por eso debía quitarse la vida. Ante la desesperante situación, con gritos y golpes, los vecinos comenzaron a acercarse al domicilio para interiorizarse sobre lo que ocurría allí. Muchos no le dieron crédito a lo que sus ojos vieron, buscando una explicación más racional que la "aparición" de un espíritu, que haya poseído a la menor, la niña en cuestión.

Entre todos buscaron sostenerla y calmarla, algo imposible de conseguir. Intentaron con diferentes formas, con charlas e incluso con cuestiones que no entienden de razones.

Llegó la atención

Pasaron las horas y finalmente optaron por llamar a la Policía y el Same. Antes de la medianoche, el personal se hizo presente en este domicilio, donde tardaron dos horas en poder controlar la situación, debido a como se encontraba la menor.

La niña fue observada por la médica psiquiatra del Same y posteriormente sedada y trasladada al Hospital de Niños donde quedó internada bajo observación.

Las hipótesis

En el informe final de los efectivos de la seccional 150, solamente está detallado que concurrieron al domicilio por un llamado telefónico y encontraron a la menor "deambulando" y que posteriormente fue atendida por el personal especializado del Same.

Sin embargo, tanto los efectivos de la policía, como los vecinos y familiares coincidieron en que más allá de todo lo que la medicina pueda decir, que incluso la menor podría sufrir de esquizofrenia o algún otro trastorno mental, lo que sucedió en este sector de Alto Comedero fue extraño y podría tener una explicación paranormal y que un espíritu poseyó a María durante la noche del domingo y madrugada del lunes.