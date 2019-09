Gimnasia pudo haberle ganado a Tigre en el choque ambos protagonizaron por la 4º fecha de la Primera Nacional.

No solamente por la acción del penal que no cobró Ceballos en el primer tiempo, sino además por el cabezazo de Sebastián Sánchez que de milagro no terminó inflando la red. El defensor "lobo" se elevó en un tiro de esquina, alcanzó a desviar la pelota que dio en el travesaño y picó sobre la línea del arco del "matador". En la jugada siguiente, Matías Córdoba no pudo tampoco definir.