Jimena Barón volvió a Instagram: "Les deseo que no les divierta lastimar ni juzgar"

Todo comenzó con un inocente video en Instagram. Jimena Barón se había grabado bailando en ropa interior junto a su hijo Momo para celebrar Navidad.

"Con este video que mejor representa a esta family, les deseamos hermosas fiestas. No se peleen, si se pelearon pidan perdón o perdonen. No juzguen, que cuando uno abre el coco y da chances inesperadas, suceden cosas mágicas. Disfruten, hagan papelones. El pedacito lleno del vaso, por más pequeño que sea, agradézcanlo un montón. Agradezcan la salud, que vale todo el oro del mundo. Háganle un huequito al amor los que ya no creen, miren que existe! y anda por ahí a la vuelta", escribió.

El problema fue que, a pesar de las tiernas palabras que escribió, los seguidores de la cantante no perdonaron que apareciera en el video "perreando" en bombacha y corpiño junto a su hijo de cinco años.

Enojada con las críticas, Jimena decidió darse de baja en la red social pero regresó con unas picantes palabras para celebrar el 2020. "Les deseo que se merezcan un gran año. Que hayan hecho cosas lindas e importantes para recibir otras más lindas e importantes. Que en ida y vuelta de la vida, líguen por haber sido linda gente. Les deseo que sus vidas sean tan plenas y felices que no les interese en absoluto andar criticando y señalando la vida de los demás. Les deseo ganas de ayudar, siempre, de sonreír y ser amables porque si, por qué nunca sabes que está pasándole al otro", comenzó.

"Les deseo que no les divierta lastimar ni juzgar ni menospreciar. Les deseo una vida sin violencia. Les deseo mucho amor, en exceso, para compartir, que les hagan mimos, que se dejen mimar. Les deseo que los besen rico. Que sean vulnerables, que lloren, que hablen, que sanen. Les deseo mucha pero mucha libertad, reglas nuevas, personalizadas, propias, que les quepan perfectas y les luzcan mejor que a nadie. Les deseo que se animen a lo que no se animan. Un timón, para que manejen su propio barco, y si se la tienen que dar, les deseo que se la den bien fuerte y solos por haber sido valientes y por haber tenido huevos u ovarios. Que se vuelvan a parar y vuelvan a arrancar, más fuertes y aprendidos", continuó.

"Les deseo verdad, que a veces duele pero la verdad nunca puede estar mal pues es lo único real. Vivan de verdad, eso les deseo. Feliz 2020 para todos y todas. Con mucho amor ♥️", cerró.