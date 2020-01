Herrera: "Queremos reforzar el plantel"

El "lobo" continúa con la pretemporada a doble turno. El miércoles pasado Gimnasia tuvo sus primeros movimientos con el balón. El saldo fue altamente positivo a pesar de los resultados obtenidos ante Altos Hornos Zapla. El "lobo" tendrá una dura misión para volver a la máxima categoría de nuestro fútbol.

En diálogo con el Tribuno de Jujuy, el entrenador del "lobo" manifestó el propósito de este primer amistoso: "El objetivo de estos partidos eran sumar metros, optamos por jugar contra otro rival por la sencilla razón de que hacer fútbol entre nosotros no te da la chance de ver algunas cuestiones especificas que sólo los partidos de este tipo te dan".

Hablando del juvenil Joaquín Barro, jugador que se lo vinculó con Zapla: "Tiene que integrar el plantel, no tenemos manteca para tirar al techo, es un momento de oportunidades probablemente los chicos puedan jugar. Estos partidos le vienen bien para aprender cuestiones muy simples que solo se aprende jugando", sentenció el técnico.

"Lo peor que le puede pasar a Daniel (Juárez) es que se quede en Gimnasia, tiene cosas buenas por delante, ojalá que lo puedan resolver lo más rápido posible porque es un joven y le pasa muchas cosas por la cabeza", comentó Herrera en alusión a las tratativas que existen entre Talleres de Córdoba por hábil delantero "albiceleste".

En este tiempo Gimnasia sufrió demasiadas bajas, algunas inesperadas y otras sin mucha relevancia. "Son bajas sensibles porque integran. No me puedo quedar a llorar, ya se fueron. Estos jugadores que se fueron no han terminado jugando por eso el grupo es el mismo. Los que están deben ganarse un puesto y nada más que eso".

Para reforzar este plantel se hace muy difícil porque "no hay mucho para incorporar, lo poco que aparecen son muy caros o son del mismo nivel de lo que tenemos", dijo el DT. Al mismo tiempo sostuvo: "El análisis pasa porque pueda llegar un jugador de trayectoria como Iván (Bella) y sepamos que nos pueda aportar cosas, de lo contario será el momento de los chicos". "Ojalá que los jugadores que vengan estén entrenando y trabajando en sus respectivos para que no tengamos que perder tiempo en la preparación. Nosotros queremos los mejores pero eso no se puede lo que concrete la dirigencia va estar bien", apuntó "Popeye" Herrera en alusión al deseo de que las futuras incorporaciones lleguen en condiciones. Por último, el entrenador aseveró de los sondeos e interés por los Martínez, Juan Manuel y Román: "Nunca pasó nada, ni siquiera por mi cabeza, nombre van a tirar siempre pero lo concreto es lo que estamos y vamos a trabajar para dar lo mejor siempre". (Emiliano Saavedra).