Lo importante no es cuanto te ama sino la forma en que te ama

Cuando se presentan problemas en las parejas suele creerse popularmente que hay un desequilibrio en la cantidad de amor, considerando que uno ama más que el otro. Evaluamos como si habría una regla universal para medir el amor.

Esa regla posiblemente exista y este compuesta por creencias rígidas impuestas socialmente. Son mandatos de como “debes”, “deberías”, “debiste” y “deberás” amar. Según encajes en esas características que míticamente creemos deben tener los enamorados, tu amor será más o menos creíble y legítimo.

Siguiendo esto nos esforzamos por “dar lo mejor” de nosotros para encajar en esos parámetros, en esas metas e ideales casi inalcanzables, siempre relacionados al amor incondicional y sacrificado, sintiéndonos agotados por el esfuerzo que implica intentar alcanzar aquellas metas extremas. Frustrándonos al no lograrlo, siendo exigentes y críticos, castigándonos “debía haberlo hecho mejor”, “es mi culpa”.

Somos exigentes con quienes amamos y principalmente con nuestra pareja, buscamos que encaje en ese ideal, que nos ame de la forma que aprendimos. A veces sucede que hasta nos negamos a ver la realidad, justificamos sus conductas y hasta nos echamos la culpa de su “desamor” al no ser como “debería”.

Decimos “es porque no me ama lo suficiente”, con la falsa creencia de que mientras más demos más recibiremos, lo cual no sucederá. Porque nadie cambia porque le hagan la vida fácil, al contrario, uno solo cambia cuando percibe incomodidad y registra consecuencias negativas por su conducta.

Es importante empezar a flexibilizarnos y dejar de imponernos esas reglas rígidas que heredamos culturalmente, ya que nos llevan a forzar situaciones y justificar violencias. Existen tantas formas de amar como personas hay, porque no se trata de la cantidad de amor, sino de la forma de relacionarnos y de cómo se resuelven los conflictos.

En base a como se relaciona una persona notaras si establece relaciones recíprocas donde da y recibe, o si solo se relaciona recibiendo. También en cuanto a cómo resuelve los conflictos observaras si es una persona que busca ejercer poder sobre los otros siendo intolerante cuando algo no es acorde con sus deseos pudiendo llegar hasta a ser castigador. El reverso de esto sería alguien que reconoce el derecho de cada quien a elegir y el tener interés por llegar acuerdos para respetar la autonomía y condición de sujeto de los demás.

Con todo esto concluimos que el punto clave de los problemas de pareja no es cuanto sino como amamos y expresamos el amor.

Si sientes que no te aman seguro es porque estás dando sin recibir, debes saber que esa persona puede amarte pero lo hace de una forma toxica. Deja de decir “es porque no me ama” y cámbialo por “esta persona me ama en forma dañina”.

No intentes cambiar a tu pareja dándole amor a montones por mas historia difícil que tenga no es por ahí el camino para que cambie. Tampoco le des un sermón o quieras castigarlo, ya que eso solo complicaría más la situación.

A veces cuando no encajan las situaciones las forzamos al modo que lo haríamos con un rompecabezas defectuoso, diríamos “pero este rompecabezas está mal, no encajan las piezas, intentaré haciendo presión” y terminaríamos agotados sin lograr que funcione.

El miedo al cambio nos hace aferrarnos a lo conocido, aun cuando nos haga daño. Deja de hacerte cargo de lo que viene de los otros, si alguien no te ama como desearías, no es tu culpa. Libérate de las cadenas que te hacen insistir en lo que ya no funciona, por más vinculo cercano que sea si no te hace bien, acéptalo y busca gente compatible contigo.