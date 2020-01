Talleres y Monterrico se miden por la Copa Perico

Hoy desde las 20.30, Talleres y Monterrico San Vicente disputarán la Copa Municipalidad de Perico en el estadio "Plinio Zabala". En la antesala se enfrentarán los suplentes.

Por disposición policial los partidos se reprograman para media hora antes. Las entradas costarán: General $150, Damas, Jubilados y menores $100. Habrá un 20% de descuento para socios del "expreso".

Si bien, hay una copa en juego este cotejo sirve para ir agarrar ritmo futbolístico y distender las cargas de la pretemporada. Será el primer amistoso del año para ambas instituciones. Talleres y Monterrico se exigen de manera ardua para rendir en este certamen afista. La gente de Perico acompañará al "expreso", y es por eso que se especula una buena cantidad de espectadores en el reducto de la ciudad.

La palabra del DT

El técnico de Monterrico San Vicente, Emiliano Bruno, dialogó con El Tribuno de Jujuy sobre el tema refuerzos y comentó que "esperamos la llegada de algunos refuerzos", y sostuvo que "los dirigentes están en tratativas para que se sumen lo más ante posible algunos jugadores".

"Teníamos pensado reforzar uno por línea pero con la ida de Galarza se nos complicó, fue una oportunidad que se le abrió a él y no lo queríamos cerrar esa posibilidad", apuntó el DT del "tabacalero".

Por otra parte, Bruno descartó que "no vamos a realizar pruebas sino algunos jugadores vendrán con recomendaciones para generar ilusión en algunos y no perder tiempo". Después dijo que "son muy pocos los puestos que estamos buscando con la gente que realizamos tratativas estaría el plantel completo". Hablando sobre los equipos de su zona, el entrenador analizó: "Conozco a El Tabacal y al plantel actual salvo algún refuerzo. Es un club que trabaja serio. Será un rival muy difícil. De Alberdi, vi solamente vídeos en la copa Jujuy y de su liga. Es un equipo ordenado y que tiene otro tipo de billetera para reforzar jugadores. A Unión Madereros no lo conozco pero será un rival difícil".

"Vamos a tratar de emparejar todas adversidades con trabajo, sacrificio y la entrega que siempre caracterizó a Monterrico", dijo Bruno.

A su vez, habló de Darío Matorras, jugador clave en la obtención de la Copa Federación que estará en duda para este Regional: "Tiene un inconveniente laboral, él va a estar en la lista pero veremos si podemos contar con él cuando solucione ese tema. Es muy importante para nosotros". Para cerrar, Emiliano Bruno comentó como afronta el desafío de preparar a su equipo para este certamen y expresó su cariño hacia el club que lo cobijo desde el 2012: "Desde hace años que estoy aquí, vine para jugar el argentino B, hice mi familia y tengo cariño con la institución. Me genera mucha ilusión saber que vamos a jugar con rivales de mucha trayectoria, seremos los más competitivo posible".