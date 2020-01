"Toda mi carrera cobré menos que un hombre"

La lucha por la igualdad comienza a sentirse en todos los ámbitos, laboral, económico, cultural y social. En estos días el pedido de las mujeres artistas de la provincia se hizo escuchar con mucha fuerza, solicitando el cumplimiento de la ley nacional que establece un cupo mínimo de artistas mujeres en las programaciones de los espectáculos.

Norma de América, una artista popular que tiene 35 años en los diferentes escenarios de la provincia, destacó la sanción de la ley y aseguró que si hubiera salido mucho antes su carrera hubiera sido distinta.

"Yo la viví", indicó dando cuenta de las diferencias y dificultades que vivió en su carrera artística.

Norma señaló: "yo tengo en los escenarios 35 años y todavía la sigo peleando. De esto charlábamos el otro día con las chicas que impulsan la implementación del cupo. Creo que en nuestro espacio de trabajo existe el machismo".

"Si Dios no me hubiese dado carácter, una personalidad fuerte y un ángel, no estaría donde estoy. Al hombre no le gusta que una mujer de un paso más que él. Eso hace que a uno le cueste mucho más todo y eso que yo soy muy caradura", describió Norma, y en cada uno de los adjetivos que decide utilizar para definir su carrera se muestra la lucha que encaró para poder estar en un escenario y vivir de lo que ama, la música.

Sobre cuándo sintió que el hecho de ser mujer le hizo más difícil el camino, Norma recordó: "es evidente que a los hombres no les gusta que una esté un paso adelante, porque eso yo lo viví. Por ejemplo, cuando tuve un exitazo, hubo muchos hombres que dejaron de hablarme sin ningún motivo".

"Yo nunca traté de ofender o atacar a los hombres, sino que a través del humor intento que la gente se divierta y también mostrar situaciones de la cotidianidad", acotó.

Respecto al pago diferencial que reciben las artistas mujeres, Norma indicó: "toda mi carrera cobré mucho menos que mis pares hombres. Si a un artista igual de conocido que yo le pagaban 25 mil pesos por una presentación y yo pedía lo mismo, me decían que estaba loca. Ni la mitad me ofrecían. Yo siempre cobré un 50% menos, siempre. En toda mi carrera me pasó lo mismo".

Relató que cuando le pone precio a su show, muchos la rechazan y llegan a pagar más dinero por un grupo similar encabezado por un hombre.

Dijo que durante toda su carrera tuvo que imponerse con un carácter fuerte para obtener respeto a su trabajo. "Hoy soy respetada porque me hago respetar, al mismo tiempo soy muy generosa a la hora de compartir un escenario, una grabación, y destaco siempre lo local, por eso creo que la gente me acompaña".

Para finalizar indicó: "estoy muy de acuerdo con la Ley de cupo, esto nos hacía falta hace mucho tiempo atrás, porque yo la viví. Yo viví las diferencias y todo me costó muchísimo".

La lucha por el espacio en los escenarios locales

Numerosas cantoras y cantautoras jujeñas nucleadas en la Red de Mujeres y Disidencias en la Música de Jujuy hicieron conocer un comunicado girado al gobernador de la Provincia, intendentes municipales, productores y organizadores de eventos musicales públicos y privados con el objetivo de bregar para que se cumpla en nuestra provincia la Ley de Cupo de Acceso a Artistas Mujeres a Eventos Musicales.

Esta ley, publicada en el Boletín Oficial el 20 de diciembre de 2019, entró en vigencia el 3 de enero del corriente año y tiene por objeto regular el cupo femenino y el acceso de las artistas mujeres a los eventos de música en vivo que hacen al desarrollo de la industria musical.

La norma indica que “los eventos de música en vivo así como cualquier actividad organizada de forma pública o privada que implique lucro comercial o no y que para su desarrollo convoquen a un mínimo de tres artistas y/o agrupaciones musicales en una o más jornadas y/o ciclos, y/o programaciones anuales, deben contar en su grilla con la presencia de artistas femeninas conforme a 1 cada 3 y a partir de los diez artistas programados, se entiende que el cupo femenino se cumple cuando éste represente el treinta por ciento del total de artistas solistas y/o agrupaciones musicales de la grilla”.

Según señalaron desde la Red de Mujeres y Disidencias en la Música de Jujuy “éste es un gran logro colectivo en la lucha por la ampliación de derechos laborales para todas las Mujeres y Disidencias de nuestro país. A través de la misma se garantiza la inclusión real a los espacios de trabajo, así como se visibilizan y potencian nuestras propuestas musicales”.

La cantora Eugenia Mur explicó: “hemos decidido emitir un comunicado en repudio y también exigiendo lo que ahora podemos exigir de manera legal. Con compañeras de todo el país estamos reclamando lo mismo porque nos damos con algo que se repite a nivel nacional”.

“Sabíamos que en verano se realizan la mayor cantidad de festivales y es por eso que con tanta lucha y presión se logró aprobar la ley antes de fin de año, necesitábamos que sea a fines de 2019 y sorprendentemente sucede esto”.

Para las artistas la ley representa también un derecho laboral que no se está respetando.