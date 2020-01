Pedro Belizán fue reelecto en Sindicato de Luz y Fuerza

Por: Luis Caraballo

Tras las elecciones que se realizaron el pasado miércoles en el Sindicato de Luz y Fuerza, Pedro Belizán logró su reelección y estará al frente del gremio por cuatro años más. Estaban habilitados para emitir su voto 714 personas y participó casi un 85% del electorado. Hubo festejos en la sede del gremio, sobre calle Río Bermejo en el barrio Mariano Moreno, y posteriormente hubo una caravana por las calles del centro.

Para los comicios realizados en el Sindicato de Luz y Fuerza de Jujuy estaban habilitados para votar 714 afiliados, distribuidos en 654 varones y 60 mujeres.

Sólo participaron dos listas en el comicio: "Verde Integración" encabezada por Pedro Belizán y Gustavo Leonardo Ríos como subsecretario general, y la "Azul" que llevaba como candidato a secretario general a Fabián Alejandro Castro.

Se conoció que la lista "Verde Integración" tuvo gran acompañamiento de votos en la capital jujeña y en el Ramal. En tanto que Castro consiguió diferencia en La Quiaca, Humahuaca y Tilcara.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el reelecto secretario general de Luz y Fuerza expresó que "mañana empezamos a trabajar por cuatro años más, con compromiso y mucha fuerza. Vamos a fortalecer nuestros convenios y vamos a fortalecer las capacitaciones. Hoy el trabajador exige mucha capacitación, los tiempos que transcurren así lo exigen, ya que la tecnología avanza y los trabajadores necesitan estar preparados para hacerlos con eficiencia".

"Tenemos que seguir creciendo, no sólo para la familia, sino por la institución. Ese tiene que ser el compromiso y la verdad hay que felicitarlo al otro compañero, porque hizo una elección buena, han participado y que esto no genere mañana rispideces. Tenemos que seguir trabajando por la unión de Luz y Fuerza y para eso estamos", añadió.

Belizán aseguró que las elecciones se desarrollaron con total normalidad. Además, estuvo agradecido con aquellas personas que no lo votaron "porque es parte de la democracia. A esa gente que no nos votó vamos a trabajar, acá no hay grieta", sostuvo el también diputado provincial.

Los pilares con lo que desempeñará su nueva gestión -dijo- serán sostener los derechos laborales, trabajar fuertemente sobre la violencia de género, la violencia laboral. El próximo mes estará abriendo la Subsecretaría de la Diversidad, anunció.

"Soy un agradecido que nos legitimen cuatro años más en este sindicato", finalizó Belizán.

Fabián Alejandro Castro consiguió más votos en La Quiaca, Humahuaca y Tilcara. Pedro Belizán se consolido en la ciudad capital y en los departamento del Ramal.Las tareas que buscará hacer la nueva gestión del Sindicato Luz y Fuerza serán más capacitaciones para sus trabajadores y exigir el respeto de convenios laborales.